غزال السودان (مهند الطاهر) يتصدر قائمة هدافي السودان افريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تنشر الصحيفة خلال هذه المساحة الهدافيين التاريخيين للسودان في بطولات الكاف والذي تصدرهم اللاعب مهند الطاهر بــــــــــ(23) هدفا بجانب سادومبا بنفس الرصيد ومدثر كاريكا ويليه العجب

مهند الطاهر 23 هدف – ( 19 مع الهلال 4 مع هلال الأبيض.

سادومبا 23 هدف – ( الهلال )

مدثر الطيب 22 هدف – ( الهلال )

فيصل العجب 20 هدف – ( المريخ )

كلتشي 20 هدف – ( 9 مع الهلال 9 مع المريخ 2 مع الأهلي )

بكري المدينة 19 هدف – ( 3 مع الهلال و 16 مع المريخ )محمد احمد بشه 17 هدف – ( الهلال )

ايداهو 16 هدف – ( المريخ )

هيثم طمبل 13 هدف ( 5 مع الهلال و 8 مع المريخ )

هيثم مصطفي 12 هدف – ( الهلال )

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