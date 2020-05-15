مقيم مصري يجلط دول الحصار بما قاله عن الحجر الصحي في قطر!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أشاد مُقيم مصري بقطر، بالخدمات التي تُقدمها الدولة للمحتجزين في الحجر الصحي، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

واستعرض المقيم المصري تفاصيل إقامته في فندق خمسة نجوم عبر فيديو رصدته “وطن”، وقال فيه: “أول يوم في الحجر الصحي بفندق الموفمبيك، دوحة الخير الله يوسع عليهم الخير ويكتر عليهم الخير يارب”.

وعاد ليؤكد ويكرر: ” فندق خمسة نجوم، بالمجان للمواطن وغير المواطن، وأنا مغترب لديهم”.

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