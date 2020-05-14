عاجل | ‎لجنة تفكيك النظام المعزول تسترد 158 مليار جنيه سوداني

الخميس 14 مايو 2020

كتب محمد أمين

أكدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، أنها ستبذل كل جهدها لإنهاء جميع أشكال تمكين النظام المعزول وادارته البائسة لموارد الدولة طوال فترت حكمه البلاد. وأثنى عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، على حديث، وزير المالية ابراهيم البدوي، الذي وصف عمل اللجنة بأنه الأفضل، ويساهم في سد عجز الموازنة.



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وقال البدوي اليوم (الخميس) إن الموارد التي استردتها لجنة التفكيك، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي بدوره سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم. وقدر البدوي قيمة مساهمة اللجنة، بـ 158 مليار جنيه، يفوق حجم المصروفات الحكومية في الموزانة المقدرة بـحوالي (128 مليار) جنيه، كما انه يوضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب.

وأكد وزير المالية ان اللجنة نجحت في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور،وتكوين الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، كما انها ستساعد في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيعزز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار.‎