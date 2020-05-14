(100) ألف رحلة مجانية من الخطوط الجوية القطرية لموظفي القطاع الصحي

قررت الخطوط الجوية القطرية توجيه الشكر للعاملين في قطاع الرعاية الصحية على طريقتها الخاصة، عن طريق منحهم 100 ألف تذكرة طيران مجانية.

وقالت الشركة في بيان: “جهودكم الجبارة، وشجاعتكم الاستثنائية منحتنا الأمل في هذه الأوقات الصعبة”. ويحصل أخصائيو الرعاية الصحية على مزايا مثل تذكرتي ذهاب وعودة مجانيتين كحد أقصى على الدرجة السياحية للمسافر والشخص المرافق له.

وتقدم الشركة خصما بقيمة 35% في متاجر السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة. ويأتي قرار الخطوط القطرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض في 12 مايو/أيار.

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وسبوتنيك، استمرت الخطوط الجوية القطرية في الطيران إلى 30 وجهة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الشركة أنها ستوسع نطاق عملياتها لتتضمن 52 وجهة بحلول نهاية الشهر الجاري، كما أنها تخطط لتشغيل رحلات جوية إلى 80 وجهة بحلول يونيو/حزيران.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)