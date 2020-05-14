إسحاق أحمد فضل الله يكتب: بيضة الثعبان . انشقت

والاربعاء . مقتل طالب الخلوة. .

والخميس مقتل الشريف بدر..

والاغتيال. ينتقل من ظاهرة شعبية عند قحت الي ظاهرة رسمية..

وانتقال آخر عند الجمهور. انتقال في رد الفعل..

والاربعاء بعد مقتل الطالب.. الخلاوي تقيم الليل.. ليل العشرين من رمضان.. تدعو على قحت..

والخميس .. بعد مقتل الشريف بدر الناس على المواقع تنتقل من الشتائم الى الحديث عن.. السلاح..

والخميس ذاته يشهد توقيع قيادات السودان على وثيقة (تسود) .

وعلى بنودها التي تبدأ بإبعاد قحت ثم محاكمتها.. .

والاربعاء والخميس. الأحداث والأحاديث. تجعل القتال داخل قحت.. بين الشيوعيين والبعثيين يتدفق الى الشارع..

وليل الثلاثاء.. تاور.. وأمجد فريد . يقدمان تقريرا. عن الوزير أكرم .. والتقرير يدين أكرم بالفشل ويوصي بإعفائه..

والاجتماع ذاته بين العسكري وحمدوك.. يقيل أكرم.. بعد ساعة بيان يحمله الموقع الرسمي عن هذا..

بعد ساعة الشيوعيون يشعرون أن البعث يلطمهم. ويجعلون حمدوك يلغي الإقالة

وبعد ساعة.. حمدوك يلغي.. وبيان بالإلغاء..

بعد ساعة العسكري يغضب.. وبيان يثبت الإقالة..

بعد ساعة .. فيصل محمد صالح مدير الاعلام.. يخرج من غرفة الكورونا الى التلفزيون.. لينفي وجود أي خلاف بين العسكري وقحت..

بعد ساعة. كباشي يؤنب الموقع الرسمي على مسح خطاب الإقالة..

بعد ساعة بيان يمسح خبر الإقالة..

معها كانت بيانات الشيوعيين والبعثيين داخل تجمع المهنيين ينطح بعضها بعضا..

لكن من يصدر البيان الأخطر كان هو المواقع..

فالمواقع تقدم نموذجا يعرفه كل أحد . نموذجا للأحداث ثم تقدم تفسيرا مخيفا للأحداث..

المواقع تذكر الناس أن حريق القضارف يبدأ بمشاجرة عند ست شاي.

وحريق كسلا يبدأ بمقتل رجل. وحرب بورتسودان تبدأ بأحد النوبة وهو يضرب إمرأة من البني عامر

المواقع تذكر الناس أن الأحداث هذه كانت تعبر دون أن يلتفت إليها أحد . وتقول إن الأحداث هذه تصبح الآن تفجر الحريق لأن الناس الآن. . خلاص…

والآن .. ظاهرة الاغتيالات أو الحديث عن السلاح.. ظاهرة تقول ان الناس.. خلاص..

هذا ما نستطيع أن نقوله الآن… وانتظروا…

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صحيفة الانتباهة