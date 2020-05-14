جنوب السودان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 14 مايو 2020

ذكر بيان لمكتب الرئاسة في جنوب السودان، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الخميس، دون الكشف عن هوية الضحية أو أى تفاصيل أخرى.



وحتى اليوم الخميس، سجل جنوب السودان 231 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن الإصابات رصدت لأول مرة في موقع للحماية المدنية مكتظ بالسكان في العاصمة جوبا.

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وتسببت الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا، في زيادة الاحتياجات الغذائية للدول الأكثر فقرا فى قارة أفريقيا.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تم إضافة مليون و600 شخص للاحتياجات الغذائية في جنوب السودان، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المنتظمة لـ 5 ملايين شخص ممن يواجهون احتياجات غذائية متزايدة بسبب وباء كورونا المستجد.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حذرت في وقت سابق من الآثار المدمرة والمحتملة لتفشي فيروس كورونا في جنوب السودان، وذلك على خلفية سنوات من الصراع وعدد من الكوارث الطبيعية الأخيرة الكثير من النازحين داخلياً واللاجئين.