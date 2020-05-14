عاجل| شركاء الحكم في السودان يتفقون على وقف التصعيد الإعلامي 

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الخميس 14 مايو 2020
كتب
محمد أمين
اتفق شركاء الحكم في السودان مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية على وقف التصعيد الإعلامي للقضايا الخلافية التي نشبت أمس على خلفية ماجاء في بيان مجلس السيادة بتوصية اقالة وزير الصحة، أكرم على التوم.
وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان اليوم، العزم على العمل سوياً لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مطلوبات ومهام استكمال تنفيذ المصفوفة.
ودعت الآلية الإعلامية المشتركة لشركاء الحكم في السودان للحرص على تجنب تناول القضايا الخلافية في الإعلام لحين الاتفاق المشترك حولها.
وشددت على الالتزام بعرض أي قضية بالتركيز على جوهر القضايا والابتعاد عن الأشخاص وتوظيف التباين لإثراء الحوار الديمقراطي الحر تحقيقاً لتعزيز شراكة أطراف المرحلة الانتقالية.
وقال البيان إن الآلية الإعلامية المشتركة تدرك أن طبيعة المرحلة الانتقالية وما قد تشهد عثرات أو مطبات ولكنها في خاتمة المطاف ستكون دافعاً إيجابياً لمختلف الأطراف للاستفادة من التجارب تطويراً للأداء.
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