رئيس الكاف يتحدث عن عودة دوري أبطال أفريقيا

الخليج 365 :

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، على أن استئناف المنافسات الإفريقية فى وقت قريب أمر مستبعد، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تفرضها جميع الدول خلال الوقت الحالى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقل موقع ” le360″ المغربى،تصريحات لأحمد أحمد رئيس الكاف التى قال فيها: “لا نمتلك رؤية واضحة فى التعامل مع فيروس كورونا، وهو ما يفرض علينا التريث وتوخى الحذر، بشأن استئناف المنافسات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، والمباريات المتبقية فى تصفيات أمم أفريقيا 2021″.

أضاف رئيس الاتحاد الإفريقى قائلا:”لن نستأنف المنافسات فى وقت قريب، لأن فيروس كورونا، خارج السيطرة فى غالبية الدول الإفريقية”.

واختتم أحمد أحمد، حديثه قائلا:” لا أريد أن تصبح كرة القدم سببا فى مخالفة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومات الإفريقية للتعامل مع هذه الجائحة، وأن الأسبقية الأن في إفريقيا للصحة وليست لكرة القدم”.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، قد قرر تأجيل نصف نهائي والمباراة النهائية، فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، بينما يلعب فريق بيراميدز فى الكونفدرالية.

كما قام الكاف بتأجيل التصفيات الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، لنفس السبب.