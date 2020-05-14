التحالف المريخي يجتمع لتحديد موقفه تجاه مجلس ادارة النادي

التاريخ: 14-مايو-2020
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يعقد التحالف المريخي اجتماعًا مساء اليوم”الخميس”لتحديد موقفه تجاه مجلس إدارة نادي المريخ.
وقال مصدر موثوق بحسب صحيفة اخر لحظة إنّ التحالف أبلغ جميع أعضاءه بضرورة حضور الاجتماع ، مبينًا أنّه سيخرج بقراراتٍ حاسمةٍ فيما يخصّ علاقة التحالف بالمجلس الحالي للنادي.
وتصاعدت الانتقادات ضد مجلس المريخ مطلع الأسبوع الحالي بعد التسريب الصوتي للمدرب التونسي أمين المسلمي الذي هاجم فيه مجلس الإدراة ووصف فيه آدم سوداكال بـ”النصاب”.
وأضاف المصدر أنّ اجتماع التحالف سيشارك فيه أعضاءه المتواجدين خارج السودان محمد جعفر قريش وفتحي إبراهيم عيسى إضافةً إلى ممثلي التحالف في مجلس الادارة”.
ولم يستبعد المصدر أنّ يعلن التحالف إنهاء علاقته بمجلس إدارة نادي المريخ ، خاصةً أنّ بعض أعضاء التحالف يؤيدون الاتجاه في ظلّ تباطؤ آدم سوداكال في العديد من الملفات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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