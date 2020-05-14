رئيس الوزراء ينعى بروفيسور الطيب زين العابدين

التاريخ: 14-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نعى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، اليوم “الخميس”، البروفيسور الطيب زين العابدين أحد رموز العلم والمعرفة وصاحب الكعب العالي في المبادئ والأخلاق السياسية؛ والذي لبى نداء ربه ظهر اليوم. Advertisements وقال تعميم صحفي، صادر من مكتب عبد الله حمدوك، اطلعت عليه أخبار الخليج 365 :”إن رئيس الوزراء إذ ينعى الفقيد، إنما ينعى طيب معشره وحسن سيرته”، وأضاف :”ألا رحم الله الفقيد البروفيسور الطيب زين العابدين بقدر ما قدم للعلم والإنسانية وأدخله فسيح الجنات وألهم آله وذويه الصبر والسلوان”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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