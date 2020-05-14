شركاء المرحلة الانتقالية : اتفاق لتجنب التناول الاعلامي للقضايا الخلافية

اصدرت الآلية الإعلامية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة مهام المرحلة بيانا بعد ظهر اليوم بحسب سونا جاء فيه تواثقت أطراف المرحلة الانتقالية الثلاثة ممثلة في مجلس السيادة الانتقالي، مجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، على مصفوفة لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية من أجل استكمال القضايا ذات الأولوية ولتطوير الأداء بين المكونات الثلاثة بما يحقق مقاصد وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ويطبق شعاراتها على أرض الواقع.

إن تجربة الشراكة السياسية وتركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي الفريدة في تاريخ بلادنا، من الطبيعي أن يلازم تطبيقها اختلافات وتباينات في وجهات النظر جرّاء التقاطعات بين صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة، ولعل هذا التحدي يلقي أعباءً إضافية على أطراف المرحلة الانتقالية للعمل معاً وسوياً من أجل استكمال إنفاذ بنود مصفوفة المهام الانتقالية وعلى رأسها الوثيقة المرجعية لتحديد صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة ومواصلة النقاشات الخاصة باستكمال تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )