حريق هائل في الواحة بالثورة يقضي علي (4) أطفال جنوبيين

شب حريق هائل بمنزل مشيد من الخشب تقطنه مؤقتاً أسرة من دولة جنوب السودان، وذلك بحى الواحة شرق مربع (5) وقضى الحريق على البيت بأكمله ما أدى إلى احتراق و وفاة (4) أطفال تحولوا لجثث متفحمة .

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وقالت مصادر بالحي بحسب صحيفة المجهر إن سبب الحريق اشتعال النار في أنبوبة الغاز و لم تجد عربة شرطة المطافئ ما تفعله بعد وصولها لموقع الحادث بعد أن قضت النيران على كل شي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )