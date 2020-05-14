حريق هائل في الواحة بالثورة يقضي علي (4) أطفال جنوبيين

التاريخ: 14-مايو-2020
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شب حريق هائل بمنزل مشيد من الخشب تقطنه مؤقتاً أسرة من دولة جنوب السودان، وذلك بحى الواحة شرق مربع (5) وقضى الحريق على البيت بأكمله ما أدى إلى احتراق و وفاة (4) أطفال تحولوا لجثث متفحمة .
وقالت مصادر بالحي بحسب صحيفة المجهر إن سبب الحريق اشتعال النار في أنبوبة الغاز و لم تجد عربة شرطة المطافئ ما تفعله بعد وصولها لموقع الحادث بعد أن قضت النيران على كل شي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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