حكومة الشمالية: لا تهاون فى تسليم القمح للمخزون الاستراتيجي

اكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري حرص حكومة الولاية علي تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الخاص بحصر وشراء كميات القمح المنتجة هذا الموسم بالولاية عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي بالسعر التركيزي الذي حددته الدولة بواقع 3500ج للجوال مشيرا الي ان حكومة الولاية لم ولن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة للذين يرفضون تسليم القمح للمخزون الاستراتيجي وذلك بتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية .

جاء ذلك لدي ترأسه بحسب ( سونا ) اليوم بدنقلا الاجتماع المشترك الذي ضم عدد من اعضاء لجنة امن الولاية ولجنتي الحصاد وحصر وشراء القمح عبر البنك الزراعي للمخزون الاستراتيجي، وناشد الوالي المزارعين والمنتجين وكل القطاعات للتعاون مع اللجنة حتي يتم تسليم كل كميات القمح المنتجة للمخزون الاستراتيجي، مضيفا ان لقائه مؤخرا بالخرطوم برئيس مجلس الوزراء وبعض الجهات الاتحادية تناولت سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية وحصر شرائه من المزارعين والمنتجين لصالح المخزون الاستراتيجي بجانب بحث الخطوات العملية والاخيرة لاستلام حصة الولاية من سلعة الدقيق المدعوم من مطاحن الفردوس للغلال بدنقلا.

وقال الساعوري “تم الاتفاق علي توريد 30 الف طن من القمح المنتج هذا الموسم للمطاحن وذلك خصما من المخزون الاستراتيجي” مجددا مواصلة خطط وبرامج حكومة الولاية في تطوير القطاع الزراعي والتوسع في زراعة محصول القمح دعما لتوجهات الدولة والاكتفاء الذاتي منه من اجل تمزيق فاتورة استيراده من الخارج .

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من جانبه قدم مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف المهندس مالك محمد ابراهيم تنويرا للاجتماع حول سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية مشيرا الي ان المساحات المحصودة حتي الان تجاوزت الـ112 ألف فدان من جملة المساحات المزروعة والبالغة 133 ألف فدان، واكد ان عدد الحاصدات العاملة في حصاد محصول القمح يبلغ 140حاصدة وان الجازولين الزراعي المخصص لعمليات الحصاد متوفر بكميات كبيرة .

بدوره أوضح مدير البنك الزراعي قطاع الولاية الشمالية الاستاذ ابوزيد سالم هلال مقرر لجنة حصر وشراء القمح ان الكميات التي تم استلامها حتي الان بلغت اكثر من 163الف جوالا وان البنك انتهج سياسات جديدة لشراء كل الكميات المنتجة من القمح من داخل المشاريع الزراعية إلا انه اشار الي ضعف تسليم المنتج من الافراد بينما تضاعفت الكميات المستلمة من المشروعات الكبيرة والمحاور حيث تجاوزت الـ 72 الف جوال حتي الان، وطمأن مدير البنك الزراعي قطاع الولاية الشمالية المزارعين والمنتجين في الولاية بتوفر السيولة والمبالغ النقدية المخصصة لشراء القمح لصالح المخزون الاستراتيجي .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )