التاريخ: 14-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفذت محلية الخرطوم، اليوم “الخميس”، حملة لاصحاح البيئة وازالة الظواهر السالبة بشرق وغرب نفق السوق المركزي “جنوب الخرطوم”، بحضور المدير التنفيذي للمحلية مصطفى دفع الله، والأجهزة الأمنية المختلفة. Advertisements وقال دفع الله، في تصريح محدود، بحسب صحيفة مصادر إن السوق المركزي يعاني من مشكلة في الصرف الصحي، وأن وزارة البنى التحتية شرعت في إنشاء خطوط جديدة للصرف بالسوق، منوهاً إلى الحملة بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشملت الفريشة، وفتح مسار الطريق، ومنع وقوف الركشات وتعقيم السوق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإصحاح البيئة بالسوق المركزي في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.