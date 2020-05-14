الخارجية تناقش الآثار السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا

عقد فريق متابعة جهود مكافحة جائحة كورونا بوزارة الخارجية وتواصلا للجهود القائمة من خلال عضويته في اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعه الرابع افتراضياً اليوم برئاسة السفير محي الدين سالم وبحضور مدراء الإدارات المعنية بوزارة الخارجية.

و استعرض الاجتماع ورقتين أُعدتا حول الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا عالمياً وأثر ذلك على السياسية الخارجية للبلاد.

وتخلل الاجتماع بحسب سونا نقاشٌ مستفيض حول الورقتين في سبيل دمجهما في ورقة تشكل هادياً ومرشداً لمتخذي القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بعد انقضاء جائحة كورونا.

وتوافق الفريق على أن يستمر في التدارس وكتابة الأوراق المعينة لمتخذي القرار متى ما دعت الحاجة في هذا الظرف الذي تتسارع فيه الأحداث مما يستوجب المواكبة اللصيقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)