محلية الفاشر تتسلم آليات إعادة تعمير ام هجاليج

تسلمت محلية الفاشر اليوم بمباني المحلية من الوحدة الهندسية التابعة لوزارة التخطيط العمراني الآليات التي ستتوجه الي منطقة ام هجاليج بريفي الفاشر للمساهمة في تشييد منازل المواطنين الذين تضرروا بالحرائق التي شبت هناك مؤخرا وادى الي احراق أكثر من مائتي منزل.

و قال نائب المدير التنفيذى لمحلية الفاشر صلاح الدين عبدالعزيز عبدالله البنجاوي أن استلام المحلية اليوم لهذه الآليات جاء نتاجا للزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة امن ولاية شمال دارفور برئاسة والي الولاية المكلف اللواء مالك الطيب خوجلى الي المتضررين بأم هجاليج مؤخرا، والذي اعلن التزامه من خلالها بتوفير الآليات التي ستساعد المواطنين في اعادة تشييد منازلهم بالمواد الثابتة.

وأشاد البنجاوي بحسب سونا بالدعومات التي قدمتها عدد من الجهات للمتضررين بالحريق من بينها ديوان الزكاة بالولاية وبمحلية الفاشر ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وحركة تحرير السودان جناح مناوى وحزبى الأمة والمؤتمر الشعبي بجانب عدد من المنظمات الإنسانية والوطنية والروابط والخيرين من ابناء الولاية .

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وأشار البنجاوي أن تلك الدعومات احدثت اثرا طيبا فى نفوس المتضررين و سيسهم بصورة كبيرة فى إعادة إعمار المنطقة وانفاذ اجراءات التخطيط وفقا للشروط والمواصفات المتعلقة بالمخططات السكنية .

إلى ذلك اكد مدير وحدة ريفي الفاشر الادارية عبد العزيز عبد الله هارون ان هذه الآليات سيتم توجيهها لمساعدة مواطني ام هجاليج فى نقل مواد البناء لإعادة بناء المنازل بالمواد الثابتة، حتى يسهم ذلك في درء المخاطر التى ظلت تتكرر كل عام والتى قال هارون انها ازهقت الارواح واضاعت الأموال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )