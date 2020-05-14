قرار باعفاء وتعيين مدير تنفيذى لمحلية حلفا

أصدر والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قراراً قضي بإعفاء الضابط الإداري حسن عابدين محمد المدير التنفيذي لمحلية حلفا من منصبه كما أصدر الوالي بحسب سونا قراراً آخر تم بموجبه تعيين الأستاذ إسماعيل بلال إسماعيل مديرا تنفيذيا لمحلية حلفا. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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