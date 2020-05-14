النيابة: تستنكر استغلال وفاة الشريف بدر من بعض الجهات السياسية

استنكرت النيابة العامة ما وصفته بالاستغلال السياسي لوفاة المرحوم المعتقل الشريف بدر من قبل بعض الجهات السياسية – التي لم تسمها- وقالت (ان ذلك أمر مرفوض).

واضافت في بيان لها ممهور بتوقيع المكتب التنفيذي للنائب العام اطلعت أخبار الخليج 365 على نسخة منه – ان الحقوق القانونية والنهوض بالواجبات الدستورية التي تقررها الوثيقة الدستورية والقانون غير قابلة للمذايدة وخدمة الاجندة السياسية.

وجاء في البيان أن المرحوم تم تحويله في 7 مايو الجاري الي مستشفى عمر ساوي التابع للشرطة ومنها الي مستشفى يستبشرون وبعد الفحص عليه ثبت أن لديه اشتباة عال بالاصابة بكورونا واعيد الي قسم الخرطوم شمال من المستشفى بناء على توجيه ادارة الوبائيات بوزارة الصحة.

وأشار البيان الي انه ونسبة لعدم جاهزية قسم الخرطوم شمال للتعامل مع مثل حالة المريض ، تم تحويله الي منزله ومكث مدة من الزمن الي أن تم تهيأة الحراسة وفقا للشروط الصحية.

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واوضح البيان تأكد اصابة المرحوم بكورونا يوم 9 مايو مما دفع نيابة المال العام لمخاطبة ادارة الطب الوقائي لعمل حجر صحي للمرحوم والذي تم حجزه بمستشفى الخرطوم ثم احيل الي مستشفى جبرة حيث ظل يتلقى العلاج الي أن توفاه الله.

وقالت النيابة أنها ظلت في متابعة مستمرة للوضع الصحي للمرحوم منذ 7 مايو الجاري وحتى أمس و أنها استجابت لكل طلبات أسرة المرحوم في تحويله للمستشفيات التي يختارونها وبعد اصابته بكورونا خضع للسلطات الصحية.

ونوه البيان الي ان معظم المتهمين من رموز النظام السابق ظلوا يتلقون العلاج في مستشفيات خااصة يختارونها مثل رويال كير، الزيتونة ويستبشرون رغم توفر الخدمة الطبية المطلوبة في المتشفيات الحكومية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )