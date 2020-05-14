غندور: قحت قامت بقتل القيادي الشريف أحمد عمر بدر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور إبراهيم غندور حكومة قوى الحرية والتغيير بقتل القيادي البارز في النظام السابق الشريف أحمد عمر بدر الذي توفي صباح اليوم الخميس. وقال غندور على صفحته الرسمية بالفيسبوك: (بسم الله الرحمن الرحيم .. انا لله وانا اليه راجعون انتقل الى جوار ربٍ عادل وكريم الشهيد الشريف ودبدر، تقبله الله ورحمه، وقد قتلته حكومة الحرية والتغيير مع سبق الاصرار والترصد، تسيساً للعدالة وانكاراً لابسط حقوق المعتقلين). وأضاف غندور: (لقد ظل الشهيد الشريف ود بدر معتقلاً لفترة تجاوزت الأشهر الأربعة دون محاكمة ولا تحقيق، في زنزانات القسم الأوسط، وهو رجل يعاني عدة أمراض ورغم مخاطر الوباء المعلومة استمر حبسه بلا محاكمة مع آخرين في زنزانة مكتظة دون مراعاة لابسط حقوق الإنسان في الحصول على ما يلزم من احترازات وحماية ورعاية طبية في ظرف الوباء وهذا يشمله هو وبقية المساجين، ورغم رجاءات أسرته ومحاميه بتحويله لأحد السجون بعد أن طالت الفترة. إلا أن النائب العام رفض ذلك، وعانى الشهيد من تدهور حالته الصحية ومنع عنه العلاج الا بعد وصوله لمرحلة متأخرة، وحتى مع استمرار تدهور صحته وبعد ان شخصت حالته بكرونا، ونشرت اسرته بيانات توضيحة لحالته وطبيعة مرضه). وقال غندور: (لم يرتقْ سلوك الحكومة وقوى الحرية والتغيير لمستوى المسئولية الاخلاقية، فقد تعنتت في السماح له بتلقي العلاج المناسب والحصول على ما يلزم من رعاية صحية حتى وصل لمرحلة حرجة فصلتها اسرته في البيانات المتتالية. ثم مضى لله شهيد تسيس العدالة وظلم الحاكمين، ولا حول ولا قوة الا بالله).