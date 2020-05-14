وفاة البروفيسور الطيب زين العابدين أحد ابرز الرموز السياسيين والمفكرين في السودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي اليوم الخميس البروفيسور الطيب زين العابدين أحد ابرز الرموز السياسيين والمفكرين في السودان. ونعت مدير جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه الفقيد وقالت: (ننعي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بروفيسور الطيب زين العابدين الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية الذي توفي صباح اليوم الخميس ١٤/٥/٢٠٢٠. درس بروفسور الطيب واشرف وشارك في العديد من اللجان. وكتب مقالات رصينة. وتابع احداث ثورة ديسمبر وهو مستشفيا ببريطانيا وكتب وهنأ بنجاحها رغم المرض. ستفتقد البلاد قلمه الرصين وتحليلاته الثاقبة. لفقيدنا العزيز الرحمة والمغفرة). المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة مهربة إلى داخل البلاد… المقالة القادمة غندور: قحت قامت بقتل القيادي الشريف أحمد عمر بدر…

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