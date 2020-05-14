سوداني يقتحم قائمة فوربس لأثرياء العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

احتل 8 من أصحاب المليارات الذين ينحدرون من أصول عربية قائمة فوربس لأثرياء العالم، على الرغم من عدم نشأة بعضهم بالمنطقة، إذا يقيمون بالخارج، ويحملون جنسيات دول أخرى، ويبلغ مجموع ثرواتهم نحو 87 مليار دولار. كارلوس سليم الحلو والعائلة تبلغ ثروة كارلوس الحلو وعائلته 52.1 مليار دولار، وينحدر من أصول لبنانية لكنه يحمل الجنسية المكسيكية، ويتحكم هو عائلته بأكبر شركة اتصالات في أمريكا اللاتينية “America Movil”، وقد ولد كارلوس في المكسيك لأبوين لبنانيين، وبدأ رحلة المليار بشراء حصة في شركة الهواتف الوحيدة في المكسيك “Telmex” عام 1990 كما يملك حصصاً في شركات مكسيكية لقطاعات مثل الإنشاءات والبضائع الاستهلاكية والتعدين والعقارات،بالإضافة إلى %17 من صحيفة نيويورك تايمز. جوزيف صفرا يعد جوزيف صفرا البرازيلي صاحب الأصول السورية أغنى مصرفي في العالم بثروة تبلغ 19.9 مليار دولار، ويمتلك “Banco Safra” ثامن أكبر بنك في البرازيل، كما يملك في سويسرا بنك “J. Safra Sarasin” الناتج عن عملية دمج في 2013 ويمتلك الملياردير أيضاً 50% من “Chiquita Brands International” والتي يستحوذ الملياردير البرازيلي جوزيه كوترال على نصفها الآخر. باتريك دراهي يمتلك قطب الاتصالات باتريك دراهي 60% من أسهم شركة “Altice NV” التي أسسها وتتداول أسهمها في عدة دول، وهو فرنسي الجنسية وولد في الدار البيضاء بالمغرب، وبنى الشركة الضخمة “Altice” عبر أكثر من 20 استحواذاً، لتصبح ثروته 7.1 مليار دولار في 2020 كما يملك الملياردير 75 % من أكبر شركة فرنسية لتشغيل الكابلات “Numericable”، وقد أشعل دراهي السوق الأمريكي في 2015 عبر شراء 70 %من شركة تشغيل الكابلات “Suddenlink” بـ9 مليارات دولار، وشركة “Cablevision” مقابل 17.7 مليار دولار. محمد الطراد يرأس محمد الطراد فرنسي الجنسية “Altrad Group” التي تقدم خدمات البناء والصيانة، وتولد مبيعات قدرها 3.4 مليارات دولار، وتبلغ ثروته 3.3 مليار دولار في 2020 وقد بدأ الطراد حياته بدوياً يتيماً في عهدة جدته بصحراء سوريا، ثم التحق بالمدرسة وحصل في النهاية على منحة للدراسة في فرنسا، حيث نال درجاته في دراسة الفيزياء والرياضيات ثم نال درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب. ألفارو صايغ بندك يحمل صايغ المولود في كولومبيا وذو الأصول الفلسطينية جنسية تشيلية، وهو المستثمر الأكبر في “ItauCorpBanca” الشركة المالية التي خرجت للنور في تشيلي عام 2016، عقب اندماج بين “Itau” و”CorpBanca” التي أسسها عقب شراء “Banco Concepcion” التشيلية عام 1995. وقد باع الملياردير الذي تبلغ ثروته 1.3 مليار دولار، حصته في شركتي التأمين “CorpSeguros” و “CorpVida” عام 2016، ويملك أكثر من نصف “SMU” سلسلة المتاجر التي طٌرحت للاكتتاب في يناير 2017. فايز ساروفيم فايز ساروفيم الأمريكي صاحب الأصول المصرية، تبلغ ثروته 1.1 مليار دولار، وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس المشارك للاستثمار لشركة إدارة الأموال “Fayez Sarofim & Co. Sarofim”.وساروفيم الملقب بأبو الهول يعد من أوائل المستثمرين في شركة الطاقة “Kinder Morgan” وقد حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، قبل أن يؤسس شركته الاستثمارية الخاصة عام 1958، وهو عضو مجلس إدارة “ميموريال سلون كيترينج للسرطان”. السوداني محمد فتحي إبراهيم (مو) أسس محمد إبراهيم بريطاني الجنسية والمولود بالسودان شركة “Celtel International” عام 1998، وهي من أوائل شركات الهواتف المحمولة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار وقد بيعت لشركة الاتصالات الكويتية مقابل نحو 3.4 مليار دولار في عام 2005، وحصل إبراهيم منها على 1.4 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت كرّس جهوده لمحاربة الفساد في القارة السمراء، عبر مؤسسته التي تحمل اسمه وتديرها ابنته هديل. الفريدو حرب حلو وعائلته تمكن ألفريدو حرب ذو الأصول اللبنانية وصاحب الجنسية المكسيكية من تكوين ثروته التي تبلغ 1.1 مليار دولار عبر استثماراته في قطاع التمويل وذلك منذ تاسيس شركته في وساطة الأوراق المالية المعروفة باسم “Accival” التي اندمجت عام 1991 مع البنك المكسيكي “Banamex” لتشكيل مجموعة مالية تجمع بين الاسمين “Banacci”.