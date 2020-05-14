ياسلام علي القانون.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تناقلت القروبات المريخية ضرورة جمع توقيعات لسحب الثقة عن مجلس الادارة واسقاطه

*وبدات بالفعل عملية جمع التوقيعات والتي نتوقع لها امدا طويلا لاكتمالها

*ويعود ذلك لاسباب كثيرة اولها ان معظمنا مريخاب لكننا ليسوا اعضاءا بالنادي

*وهذه هي الغاية التي كنا نحرض الناس عليها سنينا عددا

*العضوية

*العضوية ياناااااس

*علي الاقل هي شهادة الجنسية التي تثبت شرف الانتماء وتعطي حق المواطنة بما فيه سحب الثقة عن المجلس

*لكن في العموميات الخطوة جميلة وتعبر عن وعي جماهيري كبير

*فبعد افكار البلطجة واحتلال المكتب التنفيذي والمسيرات التي لم تجد ولن

*اتجه الناس لدرب القانون ليسلكوه

*وانها محمدة كبيرة

*ليست بالنسبة لجمع التوقيعات فحسب

*ولكن بالنسبة لانهاء جدل بيزنطي اخذ مساحات واسعه من اهتمامات الناس

*الا وهو لمن حق الاشراف علي المريخ

*وتوجية مذكرة التوقيعات سيعبر عن قناعة الناس بالجهة والقانون

*هل هي المفوضية

*ام هل هو الوزير سابقا رئيس المجلس الاعلي حاليا

*ام هو الاتحاد السوداني

*ام هل ستقدم المذكرة بتوقيعاتها لمجلس ادارة المريخ؟

*الجهة التي توجه لها المذكرة وتفتي في شأنها ستزيح الستار عن لغط كبير وتبين القصة وتعدل الرصة

*تلك الجهة ستبين للناس الجهة التي اطلقت مجلس الوفاق

*هل هو اليسع بتوجيه من عبدالرحيم

*ام هل هي المفوضية

*ام كان الامر مجرد موافقة الاتحاد علي طلب المجلس المنتخب باضافة اعضاء

*واذا كان الامر كذلك هل يجوز قانونا للمجلس المنتخب ان يعين الضباط الاربعه او بعضهم؟؟

*ام كانت الاضافه لمجرد اعضاء وبعد ذلك كانت الالقاب مجرد كلام جرايد ساكت؟؟؟؟

*المهم

*هذه المذكرة الحايمة لجمع التبرعات ستكشف عن كثير من الحقائق وبالقانون

*المهم

*استبشرنا خيرا بالديمقراطية بالمريخ

*وبحمد الله خرجت من النادي للشارع

*ونتمسك بها في بقاء وذهاب المجلس الحالي

*ولكن للاسف المجلس الذي اتت به الديمقراطية يفتقر في كثير من تصريفات اموره لتلك الديمقراطية

*ويعمل بالمقولة التي نكرهها

*انا ادفع اذن انا اقرر

*ومثال لذلك اتي الجهاز الفني الاخير باتفاق مع سوداكال دون استشارة او علم المجلس ولا المكتب التنفيذي

*وحتي عقودهم كانت معهم دون تدخل من المجلس او المكتب التنفيذي ودون علم الادارة القانونية

*وده في حد ذاتو خرق للوائح والنظم يدفعنا للتوقيع علي مذكرة سحب الثقة

*بالذات اذا كانت موجهه للجهة المختصة ومحملة بالاسباب المفنده

*فانا لاحظت للمذكرة مافيها عنوان للجهة الماشة عليها

*المهم

*حرب علي دكتور اكرم تحس بانها منظمة

*والرجل ابو عين مليانة ماتنصل عن مسؤولياته ولم يهادن في حرب كورونا

*فكيف كان يكون الحال لو صرح وزير الصحة بانهم ماحايعالجوا كورونا لانو الناس حاتموت حاتموت والادوية غالية!!!!

*مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟

*وهل لو اهمل دكتور اكرم الموضوع وانكر الكورونا واصفا اياها انها مجرد نزلات عادية

*قياسا علي تسمية الكوليرا اسهالات مائية

*كنتم سترضون عن دكتور اكرم ياهؤلاء؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*اوعه يكون رمضان حاتمدوهوا لينا

*رمضان في الحبسة اضراب عن الطعام يا اخينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال زيادة المرتبات بتقدر علي زيادات السوق الفوضي ده؟؟؟؟ شكرا لجان المقاومة

والي لقاء

سلك