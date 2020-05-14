ياسلام علي القانون.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*تناقلت القروبات المريخية ضرورة جمع توقيعات لسحب الثقة عن مجلس الادارة واسقاطه
*وبدات بالفعل عملية جمع التوقيعات والتي نتوقع لها امدا طويلا لاكتمالها
*ويعود ذلك لاسباب كثيرة اولها ان معظمنا مريخاب لكننا ليسوا اعضاءا بالنادي
*وهذه هي الغاية التي كنا نحرض الناس عليها سنينا عددا
*العضوية
*العضوية ياناااااس
*علي الاقل هي شهادة الجنسية التي تثبت شرف الانتماء وتعطي حق المواطنة بما فيه سحب الثقة عن المجلس
*لكن في العموميات الخطوة جميلة وتعبر عن وعي جماهيري كبير
*فبعد افكار البلطجة واحتلال المكتب التنفيذي والمسيرات التي لم تجد ولن
*اتجه الناس لدرب القانون ليسلكوه
*وانها محمدة كبيرة
*ليست بالنسبة لجمع التوقيعات فحسب
*ولكن بالنسبة لانهاء جدل بيزنطي اخذ مساحات واسعه من اهتمامات الناس
*الا وهو لمن حق الاشراف علي المريخ
*وتوجية مذكرة التوقيعات سيعبر عن قناعة الناس بالجهة والقانون
*هل هي المفوضية
*ام هل هو الوزير سابقا رئيس المجلس الاعلي حاليا
*ام هو الاتحاد السوداني
*ام هل ستقدم المذكرة بتوقيعاتها لمجلس ادارة المريخ؟
*الجهة التي توجه لها المذكرة وتفتي في شأنها ستزيح الستار عن لغط كبير وتبين القصة وتعدل الرصة
*تلك الجهة ستبين للناس الجهة التي اطلقت مجلس الوفاق
*هل هو اليسع بتوجيه من عبدالرحيم
*ام هل هي المفوضية
*ام كان الامر مجرد موافقة الاتحاد علي طلب المجلس المنتخب باضافة اعضاء
*واذا كان الامر كذلك هل يجوز قانونا للمجلس المنتخب ان يعين الضباط الاربعه او بعضهم؟؟
*ام كانت الاضافه لمجرد اعضاء وبعد ذلك كانت الالقاب مجرد كلام جرايد ساكت؟؟؟؟
*المهم
*هذه المذكرة الحايمة لجمع التبرعات ستكشف عن كثير من الحقائق وبالقانون
*المهم
*استبشرنا خيرا بالديمقراطية بالمريخ
*وبحمد الله خرجت من النادي للشارع
*ونتمسك بها في بقاء وذهاب المجلس الحالي
*ولكن للاسف المجلس الذي اتت به الديمقراطية يفتقر في كثير من تصريفات اموره لتلك الديمقراطية
*ويعمل بالمقولة التي نكرهها
*انا ادفع اذن انا اقرر
*ومثال لذلك اتي الجهاز الفني الاخير باتفاق مع سوداكال دون استشارة او علم المجلس ولا المكتب التنفيذي
*وحتي عقودهم كانت معهم دون تدخل من المجلس او المكتب التنفيذي ودون علم الادارة القانونية
*وده في حد ذاتو خرق للوائح والنظم يدفعنا للتوقيع علي مذكرة سحب الثقة
*بالذات اذا كانت موجهه للجهة المختصة ومحملة بالاسباب المفنده
*فانا لاحظت للمذكرة مافيها عنوان للجهة الماشة عليها
*المهم
*حرب علي دكتور اكرم تحس بانها منظمة
*والرجل ابو عين مليانة ماتنصل عن مسؤولياته ولم يهادن في حرب كورونا
*فكيف كان يكون الحال لو صرح وزير الصحة بانهم ماحايعالجوا كورونا لانو الناس حاتموت حاتموت والادوية غالية!!!!
*مالكم كيف تحكمون؟؟؟؟
*وهل لو اهمل دكتور اكرم الموضوع وانكر الكورونا واصفا اياها انها مجرد نزلات عادية
*قياسا علي تسمية الكوليرا اسهالات مائية
*كنتم سترضون عن دكتور اكرم ياهؤلاء؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*اوعه يكون رمضان حاتمدوهوا لينا
*رمضان في الحبسة اضراب عن الطعام يا اخينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال زيادة المرتبات بتقدر علي زيادات السوق الفوضي ده؟؟؟؟ شكرا لجان المقاومة
والي لقاء
سلك
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