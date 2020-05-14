وزير المالية: مرتبات مايو بالهيكل الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. ابراهيم البدوي ما تردد من أنباء حول وقف صرف المرتبات بالهيكل الجديد، وقال البدوي رداً على استفسار حول تلك المسألة “‏ما ورد في بعض الوسائط عن إلغاء الهيكل الراتبي الجديد غير صحيح، بدأت الوزارة بسداد مرتبات شهر مايو بالهيكل الجديد مع منحة عيد الفطر للوحدات الحكومية وتحويلات الولايات إعتباراََ من اليوم عبر الصراف الآلي نسبة للظروف الصحية”

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