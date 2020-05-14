إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى (1818) مصاباً بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسجيل (157) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى (1818) حالة، في حين تم تسجيل (10) حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم (90).

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