شطة واطهر الطاهر..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*شطة دخل في الخط!

*دون سابق انذار وفي اجابة له علي سؤال عن رايه في ما يثار حول اتجاه الاهلي المصري التعاقد مع الظهير الطائر لنادي الهلال كابتن اطهر الطاهر افتى كابتن شطة بحديث لم يعرف اوله من اخره وكما العهد به دوما في تصريحاته انها تستند علي لا شيء حيث ظل كابتن شطة وعلي مر التاريخ يمسك العصا من الوسط و لا يقول رايا صريحا حول أي شي يتعلق بكرة القدم اللهم الا كان ذلك يتعارض ومصلحة النادي الاهلي المصري الذي لعب له وارتدى شعاره ووقتها لا يتورع عن قول أي شيء وبصريح العبارة اما غير ذلك فان تصريحاته لا يعرف لها اول من اخر وتحتاج لاطول وقت ممكن في التفكير لتخرج بشيء مفيد من تصريحات كابتن قرن شطة السوداني الذي يعشق مصر اكثر من أي شيء ويعشق الاهلي فوق التصور ويقف معه بالحق والباطل!

*باختصار جاءت تصريحات كابتن شطة حول امكانية تعاقد الاهلي مع لاعب الهلال اطهر الطاهر متناقضة وغير واضحة حيث قال ان اللاعب اطهر الطاهر ظهر بمستوى رائع مع فريقه ولكنه ينصح ادرة التسويق بالنادي الاهلي المزيد من البحث عن اللاعب الذي لا يعرف عنه الكثير وقال ايضا ان علي ادارة النادي ان لا تدفع الكثير من المال مقابل تسجيل اللاعب ان اكتمل الاتفاق والغريب انه اجاب في سؤال عن لو تم تكليفه بادارة ملف اللاعب بغية تسجيله للنادي الاهلي قائلا بانه علي اهبة الاستعداد للقيام بذلك عن طيب خاطر واشار الي انه تجمعه علاقة وطيدة ورائعة برئيس نادي الهلال السيد الدكتور اشرف الكاردينال!

*نعم..(كلام)متناقض ذلك الذي نسب لكابتن قرن شطة حول ملف الظهر الطائر للهلال كابتن اطهر الطاهر ولم يرسى حديث كابتن شطة علي بر حيث وضح انه غير ملم بالملف ولا يعرف الكثير عن اللاعب وربما لم يره داخل المستطيل الاخضر او بمعنى اكثر دقة لم ينتبه للاعب وسط زملائه لياتي حديثه عن مستوى اللاعب دون تفاصيل تذكر ما يؤكد انه غير ملم اطلاقا بتفاصيل اللاعب وقدراته الفنية والتكنيكية والاسباب التي وضعته محل اهتمام عدد من الاندية الكبرى في شمال الوادي وفي مقدمتها الاهلي حتى ولو لم يكتمل تسجيل اللاعب او انتقاله للنادي المصري او لغيره من الاندية الاخرى وهذا وارد بنسبة كبيرة خصوصا اذا رمى الهلال بثقله للتجديد للاعب الذي اقترب كثيرا من تولي زمام الكابتينة في النادي الكبير وهي حلم يراود أي لاعب ارتدى شعار الهلال حيث ان تقلد شارة الكابتنية في نادي الهلال يعد شرفا لا يدانيه شرف ويدخل اللاعب تاريخ زعيم اندية الكرة السودانية من الباب الواسع وهي الجزئية التي لا يفرط فيها اللاعبون مقابل كنوز الدنيا من المال!

*لم يفوت قرن شطة الفرصة ليتحدث عن قدرته في انهاء هذا الملف لصالح النادي الاهلي المصري وهي الجزئية الوحيدة التي صدق فيها لاعب الاهلي السابق وهي العمل دوما لاجل مصلحة الاندية المصرية النادي الاهلي حتى ولو علي حساب الاندية السودانية وتكفي تصريحاته الموتورة ايام الازمة التي اندلعت بين الهلال والكاف قبيل وبعد نهاية مباراة الاهلي المصري بالجوهرة والاحداث التي صحبتها وقادت بالحكم المغربي الظالم رضوان جيد الي ظلم الهلال داخل المستطيل اخضر وعقب نهاية المباراة بتقرير سيساله الله عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون وادى لالحاق اقسى عقوبة بالنادي الكبير وحرمانه من جماهيره لاربع مباريات دولية وتغريمه مائة الف دولار..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*حديث كابتن قرن شطة غير مقنع ويبدو انه يغرد خارج السرب ولا علاقة له بالموضوع البتة وانما تم الزج به في القصة ليدخل من الباب الخلفي ويتحدث بلا هدى عن مستوى اللاعب وغير ذلك!

* احتراف اللاعب في اندية كبيرة علي شاكلة الاهلي المصري والترجي التونسي يضيف له الكثير خصوصا اذا تعامل اللاعب بعقلية احترافية كما فعل في العمل علي نفسه وتطوير ادائه بصورة وضعته كخيار لكبار الاندية في القارة الافريقية!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!