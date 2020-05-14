عندهم سبعة مفكوكين بقيادة التش وما قادرين يوفروا الف دولار للمدرب!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
# الحصة الصباحية
ناس الحكومة في الخريف القادم ح يكون ما عندهم أي مشكلة…ما عشان استعداداتهم جيدة للخريف…ولكن عشان كل ما تصب مطرة وتطمبج الواطة ح يقولوا لينا (الدولة العميقة)..حتى لو كانت المطرة (نقناقة) ساكت.
عندي احساس السنة دي المطرة تصب بي (مناديل) ورقها.
………
• المريخاب وقت يقولوا ليهم الكلام دا بقعدوا يعملوها (زعل) – واحتجاجات …واعتراضات.
• ما برضو الكلام دا.
• لكن نحن كان يرضو او يزعلوا ..بنقول ليهم الكلام الجد.
• الايامات دي لو جبت سيرة (التش) لي مريخابي بيبلس (الكمامة) في اضنينه.
• اعملوا شير.
• برفع الكمامة من (النخرة) الى (الاضان)…ما عاوزين يسمعوا أي كلام عن (التش).
• هو التش براهو.
• التش ..ورمضان عجب ومحمد الرشيد وابوعشرين واحمد بيبو والسماني الصاوي ومنجد النيل.
• فريق كامل.
• سبعة لاعبين في المريخ انتهت فترة قيدهم في المريخ في مايو الحالي.
• سبعة لاعبين في المريخ هم احرار الآن.
• ما عندهم أي علاقة بالمريخ.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• الجماعة ما قادرين يوفروا للمدرب التونسي المسلمي مرتبه الذي لا يتجاوز الـ (1000) دولار ح يقدوروا يوفروا قروش هذا السباعي كيف.
• التش براهو عاوز ليه ميزانية دولة عشان يعيد قيدو في المريخ لفترة جديدة.
• التش لعاب.
• التش حريف.
• التش خطير.
• التش موهوب.
• الكلام دا ابقوا قدرو.
• ما تنكروه.
• اعملوا شير.
• الكلام الفوق دا – ما يبقى ليكم حار وقت التسجيلات تفتح.
• ويا ريت لو وقفت على التش.
• رمضان عجب ..(خبرة) في المفاوضات – بعرف يطلع بالسمينة.
• رمضان عجب عارف بعمل في شنو؟.
• الزول دا كل ما يكون فترته انتهت في المريخ ..بطلع منهم بالكبيرة.
• بعرف ليهم كويس.
• عافي منك يا رمضان عجب.
• رمضان عجب اتجاوز الثلاثين …خليك حريف يا كابتن.
• دي اخر (قشة) ليك.
• وقشة ما تعتر ليك.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• ابوعشرين …برضو عارف دي الفرصة الاخيرة ليه.
• ابوعشرين تاني ما عندو فرصة.
• اخر فرصة.
• العمر برضو ليه احكام.
• السماني الصاوي شاف (الدولار) – واتعود عليه.
• السماني الصاوي جرب الاحتراف في ليبيا.
• يعني ناس المريخ ما بقدروا يغشوه.
• منجد النيل حاسس بانه مظلوم والمريخ اكلو في سنة كاملة.
• السنة دي منجد النيل ح يأخذ حقو على دائر المليم.
• قرش ما بخليه ليكم.
• واسبوع ما بخليكم تزيدوه ليه في العقد.
• اعملوا شير.
• واحمد بيبو قال في تصريحات تلفزيونية انه بنظر للامر نظرة (احترافية).
• احمد بيبو قال (الكاش) بقلل النقاش.
• ابوه في الحتة دي ما بجاملو.
• ومحمد الرشيد (ارتكاز) بمواصفات عالمية.
• محمد الرشيد عاوز يعمل ليه (عمارة) في السوق العربي.
• دي فرصتك يا الرشيد.
• غيّر العربية.
• مالك ومال (ترحال).
• شيلوا شيلتكم يا ناس المريخ.
• تلت كشف الفريق مطلق السراح.
• سبعة من كشف المريخ …مفكوكين.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• السنة دي ما في (مؤتمر وطني) يدفع ليكم ..ولا في حكومة ولاية.
• ح تفقدوا المؤتمر الوطني وتسجيلات اخر يوم.
• الخزينة الكانت مفتوحة لعصام الحاج ..اتقفلت.
• لا الفاتح عزالدين ولا عبدالرحيم محمد حسين.
• تاكلوا نيمكم براكم.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• جهاز الامن والمخابرات الذي كان يقوم بتسجيلات المريخ وسداد المستحقات المادية ..شالوه برة.
• بلا جهاز امن بلا مخابرات معاكم.
• مخابراتكم غير تسجيل العجب وقلق والتش وسيف تيري ما شفنا ليها شيء.
• ناس جهاز الامن والمخابرات هم ذاتهم بقوا يفتشوا في حقوقهم.
• السنة دي ح تفقدوا صلاح قوش.
• جمال الوالي لو عندو (قروش) – خلوه يورينا شطارته.
• تبقى فصاحة ساكت في (القروبات).
• (اوكتاي) بقى في رقبتو.
• اوكتاي طالع ضدو امر قبض.
• ح تعلموا شنو في الاوضاع دي؟.
• الحال انكشف بعد تسريب مكالمة مدرب المريخ التونسي المسلمي.
• المسلمي قال نعيش اوضاع صعبة.
• المسلمي قال ما صرف راتبه الذي لا يتجاوز الف دولار.
• الغريبة المسلمي اعلن قبل ذلك بتبرعه بثلث راتبه لمكافحة الكورونا.
• يعني 660 دولار مجلس المريخ ما قادر يوفرها للمدرب المسلمي.
• ح تتصرفوا كيف مع التش.
• والله التش لا بعرف ليكم الظروف.
• ولا بعرف ليكم كورونا.
• لا المؤتمر الوطني.
• التش عاوز قروشو.
• ورمضان عجب عندو (بيت) من التسجيلات الفاتت بشطب فيه ما اكتمل.
• الناس ديل عاوزين قروشهم.
• عاوزين الدولار.
• للمعلومية التش ورمضان عجب والرشيد وبيبو ما بتسجلوا ليكم بالجنيه السوداني.
• قطع بس.
• الرباعي هذا مشترط تسجيله بالدولار.
• والدولار من سوداكال ما بطلع.
• سوداكال قاعد ليه 4 سنوات في السجن عشان رافض يطلع الدولار.
• عاوزين سوداكال يطلع ليكم الدولار للتش ورمضان عجب.
• دي تلقوها عند الغافل.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• ابوعشرين ممكن يتفاوض معاكم بالجنيه السوداني.
• ومنجد النيل.
• السماني الصاوي ذاتو ممكن يجاملكم في الحتة دي.
• لكن التش في الحتة دي ابوه ما بعرفو.
• وكذلك رمضان عحب.
• ومحمد الرشيد.
• واحمد بيبو.
• مجلس ادارة ما قادر يوفر (كهربة) في شقة الجهاز الفني للمريخ ..راجيين منو شنو؟.
• يا التش الما بشوف من (الغربال) يبقى اعمى.
• الغربال عرفها.
• مشى يلعب في الجزائر.
• الغربال لعب في الهلال (البهدلة) دي ما بقدر عليها.
• بعدين يا جماعة خلونا نعترف.
• خلونا نقول الاوضاع بقت صعبة.
• الكلام دا للتش ورمضان عجب ومحمد الرشيد واطهر الطاهر ذاتو.
• نحن في زمن الاحتراف.
• أي لاعب يشوف مصلحتو وين؟.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• …………
متاريس
• بالنسبة لي اهم شيء الهلال يسجل ياسر مزمل …اخطر مهاجم في البلد.
• ويسجل والي الدين خضر افضل لاعب وسط في السودان.
• بتمني اشوف كابتن بشير في الهلال.
• وكذلك ابراهيم كولينا نجم الاهلي مروي.
• بتمني احمد بيتر يرجع للهلال تاني.
• الهلال عاوز تسجيلات.
• الجماعة ديل مع اربعة من المريخ لو انتقلوا للهلال …الهلال ح يرجع تاني.
• هلال 2007.
• هلال 87.
• بالمناسبة حمزة الجقر نجم الاهلي عطبرة لاعب صاحب امكانيات مهولة ..بس مشكلته في بنيته الجسمانية الضعيفة.
• لكن الجقر لاعب ما ساهل.
• الجقر بعوّض حجمه بحركته الدائمة وقلبه الحار.
• شوفوا عبدالرؤوف الآن الافضل في الساحة مع بنيته الجسمانية الضعيفة.
• يعني (الحجم) في وجود الموهبة والمهارات العالية ما مشكلة.
• التش ذاتو شوفوه بعمل في شنو؟.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• ……….
• الصبة الاخيرة / التش قال نفسو ومنى عينه يجيبو ليه تمرينه في قناة الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر عندهم سبعة مفكوكين بقيادة التش وما قادرين يوفروا الف دولار للمدرب!!.. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.