عندهم سبعة مفكوكين بقيادة التش وما قادرين يوفروا الف دولار للمدرب!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية

ناس الحكومة في الخريف القادم ح يكون ما عندهم أي مشكلة…ما عشان استعداداتهم جيدة للخريف…ولكن عشان كل ما تصب مطرة وتطمبج الواطة ح يقولوا لينا (الدولة العميقة)..حتى لو كانت المطرة (نقناقة) ساكت.

عندي احساس السنة دي المطرة تصب بي (مناديل) ورقها.

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• المريخاب وقت يقولوا ليهم الكلام دا بقعدوا يعملوها (زعل) – واحتجاجات …واعتراضات.

• ما برضو الكلام دا.

• لكن نحن كان يرضو او يزعلوا ..بنقول ليهم الكلام الجد.

• الايامات دي لو جبت سيرة (التش) لي مريخابي بيبلس (الكمامة) في اضنينه.

• اعملوا شير.

• برفع الكمامة من (النخرة) الى (الاضان)…ما عاوزين يسمعوا أي كلام عن (التش).

• هو التش براهو.

• التش ..ورمضان عجب ومحمد الرشيد وابوعشرين واحمد بيبو والسماني الصاوي ومنجد النيل.

• فريق كامل.

• سبعة لاعبين في المريخ انتهت فترة قيدهم في المريخ في مايو الحالي.

• سبعة لاعبين في المريخ هم احرار الآن.

• ما عندهم أي علاقة بالمريخ.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• الجماعة ما قادرين يوفروا للمدرب التونسي المسلمي مرتبه الذي لا يتجاوز الـ (1000) دولار ح يقدوروا يوفروا قروش هذا السباعي كيف.

• التش براهو عاوز ليه ميزانية دولة عشان يعيد قيدو في المريخ لفترة جديدة.

• التش لعاب.

• التش حريف.

• التش خطير.

• التش موهوب.

• الكلام دا ابقوا قدرو.

• ما تنكروه.

• اعملوا شير.

• الكلام الفوق دا – ما يبقى ليكم حار وقت التسجيلات تفتح.

• ويا ريت لو وقفت على التش.

• رمضان عجب ..(خبرة) في المفاوضات – بعرف يطلع بالسمينة.

• رمضان عجب عارف بعمل في شنو؟.

• الزول دا كل ما يكون فترته انتهت في المريخ ..بطلع منهم بالكبيرة.

• بعرف ليهم كويس.

• عافي منك يا رمضان عجب.

• رمضان عجب اتجاوز الثلاثين …خليك حريف يا كابتن.

• دي اخر (قشة) ليك.

• وقشة ما تعتر ليك.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ابوعشرين …برضو عارف دي الفرصة الاخيرة ليه.

• ابوعشرين تاني ما عندو فرصة.

• اخر فرصة.

• العمر برضو ليه احكام.

• السماني الصاوي شاف (الدولار) – واتعود عليه.

• السماني الصاوي جرب الاحتراف في ليبيا.

• يعني ناس المريخ ما بقدروا يغشوه.

• منجد النيل حاسس بانه مظلوم والمريخ اكلو في سنة كاملة.

• السنة دي منجد النيل ح يأخذ حقو على دائر المليم.

• قرش ما بخليه ليكم.

• واسبوع ما بخليكم تزيدوه ليه في العقد.

• اعملوا شير.

• واحمد بيبو قال في تصريحات تلفزيونية انه بنظر للامر نظرة (احترافية).

• احمد بيبو قال (الكاش) بقلل النقاش.

• ابوه في الحتة دي ما بجاملو.

• ومحمد الرشيد (ارتكاز) بمواصفات عالمية.

• محمد الرشيد عاوز يعمل ليه (عمارة) في السوق العربي.

• دي فرصتك يا الرشيد.

• غيّر العربية.

• مالك ومال (ترحال).

• شيلوا شيلتكم يا ناس المريخ.

• تلت كشف الفريق مطلق السراح.

• سبعة من كشف المريخ …مفكوكين.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• السنة دي ما في (مؤتمر وطني) يدفع ليكم ..ولا في حكومة ولاية.

• ح تفقدوا المؤتمر الوطني وتسجيلات اخر يوم.

• الخزينة الكانت مفتوحة لعصام الحاج ..اتقفلت.

• لا الفاتح عزالدين ولا عبدالرحيم محمد حسين.

• تاكلوا نيمكم براكم.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• جهاز الامن والمخابرات الذي كان يقوم بتسجيلات المريخ وسداد المستحقات المادية ..شالوه برة.

• بلا جهاز امن بلا مخابرات معاكم.

• مخابراتكم غير تسجيل العجب وقلق والتش وسيف تيري ما شفنا ليها شيء.

• ناس جهاز الامن والمخابرات هم ذاتهم بقوا يفتشوا في حقوقهم.

• السنة دي ح تفقدوا صلاح قوش.

• جمال الوالي لو عندو (قروش) – خلوه يورينا شطارته.

• تبقى فصاحة ساكت في (القروبات).

• (اوكتاي) بقى في رقبتو.

• اوكتاي طالع ضدو امر قبض.

• ح تعلموا شنو في الاوضاع دي؟.

• الحال انكشف بعد تسريب مكالمة مدرب المريخ التونسي المسلمي.

• المسلمي قال نعيش اوضاع صعبة.

• المسلمي قال ما صرف راتبه الذي لا يتجاوز الف دولار.

• الغريبة المسلمي اعلن قبل ذلك بتبرعه بثلث راتبه لمكافحة الكورونا.

• يعني 660 دولار مجلس المريخ ما قادر يوفرها للمدرب المسلمي.

• ح تتصرفوا كيف مع التش.

• والله التش لا بعرف ليكم الظروف.

• ولا بعرف ليكم كورونا.

• لا المؤتمر الوطني.

• التش عاوز قروشو.

• ورمضان عجب عندو (بيت) من التسجيلات الفاتت بشطب فيه ما اكتمل.

• الناس ديل عاوزين قروشهم.

• عاوزين الدولار.

• للمعلومية التش ورمضان عجب والرشيد وبيبو ما بتسجلوا ليكم بالجنيه السوداني.

• قطع بس.

• الرباعي هذا مشترط تسجيله بالدولار.

• والدولار من سوداكال ما بطلع.

• سوداكال قاعد ليه 4 سنوات في السجن عشان رافض يطلع الدولار.

• عاوزين سوداكال يطلع ليكم الدولار للتش ورمضان عجب.

• دي تلقوها عند الغافل.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ابوعشرين ممكن يتفاوض معاكم بالجنيه السوداني.

• ومنجد النيل.

• السماني الصاوي ذاتو ممكن يجاملكم في الحتة دي.

• لكن التش في الحتة دي ابوه ما بعرفو.

• وكذلك رمضان عحب.

• ومحمد الرشيد.

• واحمد بيبو.

• مجلس ادارة ما قادر يوفر (كهربة) في شقة الجهاز الفني للمريخ ..راجيين منو شنو؟.

• يا التش الما بشوف من (الغربال) يبقى اعمى.

• الغربال عرفها.

• مشى يلعب في الجزائر.

• الغربال لعب في الهلال (البهدلة) دي ما بقدر عليها.

• بعدين يا جماعة خلونا نعترف.

• خلونا نقول الاوضاع بقت صعبة.

• الكلام دا للتش ورمضان عجب ومحمد الرشيد واطهر الطاهر ذاتو.

• نحن في زمن الاحتراف.

• أي لاعب يشوف مصلحتو وين؟.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• …………

متاريس

• بالنسبة لي اهم شيء الهلال يسجل ياسر مزمل …اخطر مهاجم في البلد.

• ويسجل والي الدين خضر افضل لاعب وسط في السودان.

• بتمني اشوف كابتن بشير في الهلال.

• وكذلك ابراهيم كولينا نجم الاهلي مروي.

• بتمني احمد بيتر يرجع للهلال تاني.

• الهلال عاوز تسجيلات.

• الجماعة ديل مع اربعة من المريخ لو انتقلوا للهلال …الهلال ح يرجع تاني.

• هلال 2007.

• هلال 87.

• بالمناسبة حمزة الجقر نجم الاهلي عطبرة لاعب صاحب امكانيات مهولة ..بس مشكلته في بنيته الجسمانية الضعيفة.

• لكن الجقر لاعب ما ساهل.

• الجقر بعوّض حجمه بحركته الدائمة وقلبه الحار.

• شوفوا عبدالرؤوف الآن الافضل في الساحة مع بنيته الجسمانية الضعيفة.

• يعني (الحجم) في وجود الموهبة والمهارات العالية ما مشكلة.

• التش ذاتو شوفوه بعمل في شنو؟.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• ……….

• الصبة الاخيرة / التش قال نفسو ومنى عينه يجيبو ليه تمرينه في قناة الهلال.