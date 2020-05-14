مزيد من التعنت والتخبط !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من الواضح ان المدعو سوداكال ( ماعايز يجيبها البر ) ولايريد ان يقتنع بأن الامور في المريخ قد وصلت الي الحضيض بسبب سياسة مجلسه الفاشلة التي قضت حتي الان علي الاخضر واليابس ولم تعد هناك اي مساحة زمنية يمكن ان يتحرك من خلالها المجلس لممارسة المزيد من التخريب والتدمير علي كافة المستويات ،، وكما ذكرنا سابقا علي جماهير المريخ ان تحمد الله بأن الدوري متوقف بسبب جائحة كورونا ولولا ذلك لاشتعلت النيران داخل النادي وعلي المدرجات بسبب هذه السياسات الحمقاء التي يتبعها وينفذها سوداكال وبقية الشله بغباء مستحكم خاصة فيما يتعلق بعلاقة المجلس مع ملف الاجانب من محترفين وجهاز فني حتي اصبح المريخ اليوم مطالبا بدفع غرامات مالية امام الفيفا تفوق قيمة العقود التي وقعها مجلس سوداكال مع المدعين انفسهم !

لم يعد للمدعو سوداكال من يناصره ويسانده في مجتمع المريخ الا من هم حوله الذين يصورون له بأن (عالم المريخ) اصبح اكثر جمالا في عهده وان الامور داخل النادي تسير من احسن الي احسن وان لايهتم بمن يعارضونه ولايمنحهم اي اهتمام !! لهذا لم نستغرب عناده وتعنته وهو يتحدي اهل المريخ بالامس بان مجلسه باق في ادارة النادي ولن يتقدم باي استقالات وان الانتخابات ستكون هي الفيصل !!

مشكلة المريخ اليوم لم تعد في اجراء الانتخابات التي نعلم بانها اذا اقيمت في عهد هذا المجلس ستكون مجرد مسرحية ستعيد هذه الطغمة الفاشلة مرة اخري طالما ان رئيسهم وبعض مساعديه يبيعون ويشترون في العضوية كما يريدون وفي ظل الصمت المطبق الذي يتعامل به اهل المريخ مع ناديهم وهو يضيع من بين ايديهم دون ان يحرك فيهم ذلك اي احساس بالمسؤولية تجاه هذا الكيان تاركين الامر للمجلس الفاشل الذي بات يتخبط يمينا وشمالا في قراراته وخير مثال علي هذا التخبط اقالة المدرب التونسي المسلمي ومساعديه المعد الالماني توماس ومدرب الحراس التونسي الفطناسي وقبل مرور ٢٤ ساعة علي القرار يتم التراجع عنه باعادة التعاقد مع المساعدين والابقاء علي اقالة المسلمي !! هل يوجد تخبط اكثر من ذلك ؟

ولنا عودة باذن الله .