السودان يشارك في إجتماع الكوميسا

شارك السودان فى العاشرة من صباح اليوم فى الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة بمنظمة الكوميسا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

ورأس السيد مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة وفد السودان الذي ضم السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة ومدير ادارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية ومدير عام ادارة العلاقات الدولية بوزارة الصناعة وممثل كل من بنك السودان والجمارك.

وهدف الاجتماع لاجازة تقرير الاجتماع الاستثنائي للجنة الحكومية الخاص الذي عقد بتاريخ ١٢ مايو وقدم توصيات بشان المبادئ التوجيهية الخاصة بحركة السلع والخدمات عبر اقليم كوميسا اثناء جائحة فيروس كرونا.

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وخاطب الوزير مدني عباس مدني الاجتماع مثمنا تقرير اللجنة الحكومية وموضحا التدابير التي اتخذتها حكومة السودان لمكافحة انتشار الفايروس والعمل علي توفير السلع والمواد الغذائية والادوية من خلال فتح إجراءات الصادرات والواردات وفتح المعابر ووضع الاشتراطات الصحية لعبور السلع والخدمات.

وتقدم الوزير بالشكر للامين العام للكوميسا علي زيارتها للسودان والوفد الرفيع الذي رافقها ودعم المنظمة للفترة الانتقالية، مجددا استعداد السودان للعمل مع المنظمة لتحقيق اهدافها في التكامل الاقليمي من خلال تنفيذ برامج المنظمة .

وطالب الوزير بحسب سونا، بأن يتم اتخاذ تدابير مشتركة من السلامة والحفاظ على تدفق السلع والخدمات داخل الإقليم مع مراعاة المبادئ التوجيهية التى تقدم بها الاتحاد الافريقى ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الواجب اتخاذها خلال فترة جائحة (كوفيد -19) ، منوها الى حشد كل الطاقات لمجابهة جائحة الكرونا والعمل على إجراء دراسة في الإقليم تشمل الخسائر الاقتصادية المتوقعه فى الإقليم ومعدلات البطالة وفقدان الوظائف التى تحدث نتيجة إغلاق الاقتصاديات فى الإقليم ومن ثم العمل على تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية السالبة المتوقعة لتلك الجائحة.

وأشاد الوزير بمقترحات منظمة الكوميسا بخفض مساهمات الدول الأعضاء فى ميزانية المنظمة بنسبة 10% لهذا العام وتوظيفها لمكافحة جائحة كرونا فى دول الإقليم على المستوى الوطنى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)