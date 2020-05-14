توقيع عقد تنفيذ مشروعات المياه بسنار

شهد والى سنار المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد مراسم توقيع العقد بين شركة الكاب للحفريات وبرنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود إيفاد بولاية سنار. ونص العقد بحسب سونا، على تنفيذ 3مشروعات مياه تشمل 2حفير بمحلية الدالى والمزموم ومحطة مياه قرية اجولا بمحلية أبو حجار بتكلفة مالية بلغت 11 مليون جنيه. وتعهد مدير شركة الكاب بتنفيذ العمل قبل الخريف، مبينا قدرة الشركة المالية لإنجاز العمل وفق الفترة المحددة بالعقد. Advertisements وأوضح د. محمد حموده المنسق الولائي للبرنامج إلى أن هذا التوقيع ضمن مشروعات المياه التى تنفذها المنظمة داخل ولاية سنارهذا العام. فيما أكد والى سنار عقب مراسم توقيع العقد بالأمانة العامة للحكومة بحضور المهندس طارق سعيد عثمان وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف والمهندس أسماء عثمان علي وزير الإنتاج والتنمية الاقتصادية المكلف اكد الاهتمام بمحور المياه للإنسان والحيوان حتى يتحقق الاستقرار والاستفادة من الثروة الحيوانية فى زيادة الاقتصاد الكلى للبلاد ، وأشار إلى خطة الولاية فى التوسع فى مصادر المياه ومشروعات حصاد المياه بالتنسيق مع الشركاء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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