الشركة السودانية للموارد المعدنية تنفي صلتها بتناكر وقود ضبطها الدعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، المهندس مبارك اردول اي علاقة للشركة السودانية بتناكر الوقود التي اوقفتها قوات الدعم السريع مؤخرا وادعى سائقوها ان لها صلة بالشركة.

وقال اردول في بيان صحفي ان الشركة تحركت لساعتها لنفي الادعاء اولا وانها ثانيا شكلت على الفور لجنة تقصي وتحقيق حول الواقعة بعد اتصالات مع قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو.

و قال البيان ان اردول ثمن في اتصاله مع الفريق عبد الرحيم دقلو دور قوات الدعم السريع في الحفاظ علي الامن ومحاربة التهريب في ربوع الوطن.

واوضح اردول انه بناءا على ما تسرب فقد اصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم ممثل المستشار القانوني وممثل ادارة حسابات الانتاج و ممثل اقتصاديات المعادن وممثل المراجعة الداخلية وحددت مهام وموجهات اللجنة في التحقيق والتوصية حول سلامة تصاديق الوقود الصادرة من مكتب الشركة بالولاية والتحقيق والتقصي مع موظفي المكتب حول الوقود المهرب والتحقيق حول حيثيات البلاغ المفتوح في تناكر الوقود

واشار الى ان ترفع اللجنة تقريرها الختامي في غصون اسبوع من صدور القرار وينتهي عملها بتسليم التقرير الختامي والتوصيات وكذلك يحق للجنة ان تستعين بكل من تراه مناسبا ومساعدا في انجاز مااوكل اليها