وزير الاوقاف: لم أصدر إطلاقاً توجيهاً أو أمراً للجان المقاومة بحسم...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الشئون الدينية والاوقاف، نصر الدين مفرح ان لجان المقاومة لن تكون أداة مدجنة تستخدم في أيادي أي عابث لأنها جهة ينبغي لها الإستقلالية وهي التي توجهنا نحن متى ما رأت في مسيرتنا إعوجاجاً أو حياداً عن المبادئ .

وقال في تدوينة في حسابه بالفيسبوك إن لكل صاحب غرض أردد القول : (أصدق الصِّدق الأمَانَة وأكذب الكذب الخيانة) ومن يروجون لهذه الأكاذيب خانوا الله والوطن.

واشار الي ما تناقلته الأسافير تصريحاً مزوراً يعرف من صياغته كاتبوه، وأقول: ( إنني لم أصدر إطلاقاً توجيها أو أمراً للجان المقاومة – بحسم أئمة المساجد- كما قيل لافتا إلى أنهم إخوتهم وآباؤهم وذويهم، المهم في الأمر أن مثل هذه التغريدات مآربها معلومة ولا تخفي على فطنة القارئ، دونكم حساباتي الرسمية وهي المصدر الموثوق الذي طالما خاطبتكم عبره وكذلك قنوات وزارتنا المختلفة مشددا بالإلتزام بتوجيهات حكومتكم لتلافي هذا الطاعون الذي يستشري في بلادنا ) .