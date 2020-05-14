المجلس المركزي للحرية والتغيير: لم نوصي بإقالة أي وزير من حكومة...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوضح مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير الأستاذ كمال بولاد أن المجلس لم يناقش خلال اجتماعاته الأخيرة أداء أي من وزراء حكومة الفترة الانتقالية.

وأضاف بولاد في فيما يتعلق بوزارة الصحة يدعم المجلس المركزي كل المجهودات المكرسة لمجابهة كورونا ويشيد بكل الطاقم الصحي في مواجهة الجائحة وأشار الى انهم يدعمون كل الجهود.

وأوضح المقرر في تصريح ل(السوداني الدولية) أن المجلس لم يوصي بإقالة أي وزير من حكومة حمدوك

وقال انهم يتمنون عاجل الشفاء للمصابين وان تنقشع الأزمة ويزول الوباء.

وأنهم خلف اللجنة العليا للطورئ الصحية ووزارة الصحة.

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