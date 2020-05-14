إكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي وعودة التيار الكهربائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن وكيل الكهرباء خيري عبدالرحمن باكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازى وعودة التيار الكهربائي الي المنطقة بعد الإحتراق الكامل الذي شهدته المحطة، موكداً التزام قطاع الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بموجهات وزير الطاقة والتعدين بضرورة حل مشكلة محطة كهرباء العزازى بأسرع ما يمكنوثمن وكيل الكهرباء الجهود المضاعفة التي بذلت لإرجاع المحطة بعد الإحتراق الكامل وتأثر منطقة العزازي والقرى المجاورة لها بانقطاع التيار الكهربائي،مشيداً بفرق العمل و تكاتف الجهود لاستمرار العمل. المادة السابقة عودة عودة الدوري الإنجليزي .. “تحد مستحيل” بسبب لقاء القمة

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