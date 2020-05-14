عاجل..وفاة لاعب المنتخب الوطني في أحداث مدينة كادقلي

الخليج 365 : خيم الحزن اسرة الاتحاد السوداني للمصارعه ومحبي وعشاق المصارعة السودانية بالعاصمة والولايات وذلك عقب سماع نبا وفاة لاعب المنتخب الوطني للمصارعة ونادي قلب الاسد بحلبة الحاج يوسف الشاب الخلوق الشهير ب (اوباما ) وذلك اثر الاحداث المؤسفه التي حدثت امس بمدينة كادوقلي اذ يعتبر الشهيد اوباما احد اللاعبين المميزين في رياضة المصارعة ويحتفظ بشعبية كبيرة وسط محبي وعشاق المصارعة السودانية بالحاج يوسف حيث حقق العديد منالانجازات والنجاحات خلال مسيرته الرياضية ويشهد له الجميع بالاخلاق الحميدة ..نسال الله ان يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء ..انا لله وانا اليه راجعون . المادة السابقة عبارة وزير الاعلام السوداني “يا تهاني خليك من كباشي وخلينا في المهم..” تشعل فيسبوك.! المقالة القادمة السعر التاشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

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