إرتفاع في الأسعار..وتراجع المعروض من السلع بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يتواصل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فى ظل ركود حاد بالأسواق مع تراجع حجم العرض ، وحمل التجار الوقود وصعوبة الترحيل مسؤولية تراجع الوارد للسلع من مناطق الإنتاج. وقال صاحب ملحمة بالخرطوم “2” أبكر حمزة بحسب صحيفة (السوداني) اليوم (الاربعاء) إن الأسواق تشهد ركوداً وزيادة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وضعف في القوى الشرائية، مبيناً أن سعر كيلو العجالي (450) جنيهاً والضأن (600) جنيه أما الكبدة (550) جنيهاً وأشار إلى أن هنالك ارتفاعاً كبيراً في اللحوم المصنعة بلغ كيلو السجوك والبيرقر (600) جنيه فيما استقر سعر كيلو الفراخ في (320) جنيهاً أما سعر طبق بيض المائدة فاستقر في (200) جنيه، موضحاً أن هنالك تراجعاً في الطلب وأغلب أصحاب التراحيل لا يملكون تصاديق لنقل البضائع للأسواق . المادة السابقة محكمة (كاس) تنتظر رسوم الهلال والبرتغالي يخطر المجلس المقالة القادمة ضبط الحسناء السودانية “لوشي” وهي تغازل الممثل المصري محمد رمضان وتعترف له “بحبك”..شاهد كيف رد عليها النجم.!

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