جنوب دارفور .. “الفلاتة” و”الرزيقات” توقعان وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت قبيلتا الفلاتة والرزيقات وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات في الاحداث الاخيرة بولاية جنوب دارفور والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء القبيلتين .

وشهد توقيع الوثيقة قائد ثاني قوات الدعم السريع ووالي جنوب دارفور المكلف اللواء/ الركن هاشم خالد محمود ومدير عام شرطة ولاية جنوب دارفور وناظر عموم الفلاتة يوسف السماني وممثل ناظر الرزيقات د/محمد عيسى عليو ولفيف من قادة الإدارات الأهلية للقبيلتين

وإتفقت القبيلتان -حسب سونا- على عدة بنود منها الإتفاق على وقف كافة الأعمال العدائية والتفلتات الامنية فورا في كل الجهات وتأمين حياة المواطنين كافة وتكثيف الجهود الرامية لرد الأموال المنهوبة مع ملاحقة المتفلتين والمعتدين في جميع الجهات الذين فجروا هذه الفتنة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة فيما طالبت الوثيقة بعدة مطالب منها صيانة موارد المياه التي تأثرت بالنزاع ،حفر وتركيب عاجل لمصادر مياه شرب جديدة لتوفير المياه للمجموعات الكبيرة التي إضطرت لإخلاء مصايفها وفتح وتامين الطرق كافة في الولاية .

وقال والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن/ هاشم خالد محمود إن وثيقة العهد والميثاق ستكون مرجعية لكل أهل السودان ، وتأسف والي جنوب دارفور للحادث الذي وقع بين الرزيقات والفلاته ووصفه ب(سحابة الصيف) مؤكداً أن أغلى ما تزخر به ولاية جنوب دارفور هو المورد البشري بإعتباره محور الأرض وعمارها.

وثمن الوالي الدور الكبير الذي لعبه قائد ثاني الدعم السريع في رتق النسيج الإجتماعي، وحل مشكلة الماء والكهرباء لإنسان محلية تُلس وقيادته لمبادرة المصالحة بين القبيلتين التي توجت بتوقيع إتفاق عهد وميثاق بين الطرفين.

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فيما أشار الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو قائد ثاني الدعم السريع إلى صدور تعليمات من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ورئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بجمع السلاح والقبض علي المتفلتين منوها الى أن البلاغات الكاذبة والعابرة في الميديا والذين لهم أجندة خفية ضللوا القوات النظامية لتحول دون القبض على المجرمين متعهدا بمتابعة الوثيقة ورعايتها مؤكدا مواجهة المتفلتين والمجرمين والمتربصين وأعلن عن إجتماع غدا الخميس لجمع السلاح من (٦)قبائل في ساعة واحدة لتكون في يد القوات النظامية حتي تعود الادارة الاهلية لسيرتها القديمة يساق فيه المجرم بالخفير وتابع (ساعدونا في الامن بالمعلومة )

وقال الفريق عبدالرحيم حمدان إن قبيلتي الرزيقات والفلاتة تجمعهما أواصر صلة وتعايش تاريخي، واصفاً ما حدث بالنزغة الشيطانية التي يمكن أن تحصل بين الأشقاء في البيت الواحد.

وأشاد قائد ثاني قوات الدعم السريع بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الأمنية بولاية جنوب دارفور بدفعها بالقوات النظامية في وقت مبكر وإحتوائها للحادث في وقت وجيز، كما اشاد بالإنسجام وروح العمل المشترك بين والي الولاية وقوى الحرية والتغيير والإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور.

وكشف دقلو عن خطة لجمع السلاح بمشاركة كافة القوات النظامية، وقطع دقلو انه لن يغادر مدينة تُلس حتى يتم القبض على المتفلتين وإرجاع الأموال المنهوبه الى اصحابها .

وأشاد ناظر عموم الفلاتة يوسف السماني بمجهودات حكومة الولاية والفريق عبدالرحيم دقلو في إستتباب الامن وبسط هيبة الدولة فيما فوض ممثل الفلاتة داؤد مرجي وممثل الرزيقات حمودة صلاح الدين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة للقبض على المتفلتين .