(البرنس) يجذب الأنظار وإعلامية شهيرة تغازل البطل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حظي المسلسل المصري البرنس بردود أفعال واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في السودان.

وأثارت عدد من الحلقات تفاعل عدد كبير من السودانيين معها ووجدت الحلقة ١٧ مشهد خطف إبنة محمد رمضان (رضوان) على يد عمها أحمد زاهر “فتحي” تعاطف الكثيرين من المتابعين حيث قال بعض الناشطين ان “فتحي” هو من فض الاعتصام وذلك لدور العنف الذي جسده بالمسلسل.

وحسب ما رصدته محررة (الانتباهة أون لاين) نجد ان هناك عدد من كبار الاعلاميين السودانيين تفاعلوا مع احداث المسلسل باعتبارها تلامس الواقع. ونشرت شاعرة معروفة كلمات شعرية عبر حسابها الرسمي لبطل المسلسل، بينما اغضبت اعلامية شهيرة متابعيها عندما كتبت كلمة (غرامية) مصحوبة بصورة بطل المسلسل محمد رمضان وزاد اشتعال حسابها عندما نشرت رد “البرنس” محمد رمضان لها في رسالة خاصة.

من جانبه كتب رئيس تحرير صحيفة السوداني الاستاذ ضياء الدين بلال معلقا علي المسلسل بحسابه الرسمي على الفيسبوك قائلا: (أحمد زاهر ممثل باهر قدم الشر الانساني في أقصى درجات تطرفه. المشكلة الكبيرة نموذج فتحي سيخلق حاجز نفسي خطير بين الأبناء والأعمام في منظومة الأسرة العربية المتفاعلة مع أحداث المسلسل، في فراغ جائحة الكورونا).