وزير الثقافة: كورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح أن جائحة الكورونا وصلت الى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ اجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها. وأضاف الوزير خلال حديثه فى المنصة الاعلامية لجائحة كورونا، الأربعاء، أن مجلس الوزراء استمع في جلسة امس إلى تقرير قدمه وزير الصحة أكرم على التوم، بحسب وكالة الانباء (سونا).

وأعلنت الوزارة الاربعاء ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي ( 1818) حالة، متضمنة (90) وفاة.

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