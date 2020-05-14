الخارجية: هذه حصيلة وفيات السودانيين بنيويورك ونيوجيرسي بالكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر بوزارة الخارجية ان حالات الوفاة بفيروس كورونا وسط السودانيين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بلغت ، 8 وفيات خلال الفترة الماضية. وأشار المصدر بحسب وكالة الانباء (سونا)، إلى حدوث إصابات عديدة بالفيروس للسودانيين في الولايات المتحدة ، رصدت معظمها في ولايات نيويورك ونيو جيرسي وكنيتكت وماساتشوستس ومين .

وذكر أن عدد 37 حالة قد تماثلوا للشفاء وتبقت 16 حالة تتابع العلاج بالمستشفى او في العزل المنزلي، وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات الولايتين ، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى .

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