النيجر: مقتل 75 عنصرا من جماعة “بوكو حرام” في عمليات أمنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر، مقتل 75 من عناصر جماعة “بوكو حرام” في عمليات أمنية مطلع الأسبوع الجاري، في المنطقة التي تتلاقى فيها حدود النيجر ونيجيريا وتشاد.

النيجر: مقتل 75 عنصرا من جماعة مقتل 50 مسلحا من “بوكو حرام” في جنوب شرق النيجر

وقالت الوزارة في بيان عنها، إن العمليات التي نفذت يوم الاثنين الماضي، جاءت في أعقاب سلسلة هجمات شنتها الجماعة على مواقع عسكرية قرب بلدة ديفا على الحدود الجنوبية الشرقية للنيجر.

وأضاف البيان، أن 25 مسلحا قتلوا في اشتباكات على مسافة 75 كيلومترا من ديفا، و50 آخرون في ضربات جوية ومدفعية شنتها قوات متحالفة من النيجر وتشاد ونيجيريا في منطقة بحيرة تشاد.

وتابع البيان: القوات صادرت أسلحة ودمرت قاعدة لوجستية يستخدمها المسلحون.

رويترز