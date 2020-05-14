المودر بفتح خشم البقرة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مثل رائج فى السودان وهو من الوضوح عند السودانيين بحيث لايحتاج الى شرح وتوضيح ، ولكن قراءنا من غير السودانيين حتما لايعرفون معناه وباختصار نقول لهم انه يعنى تمسك الشخص الباحث عن تحقيق هدفه باى شيئ يظن انه ربما يساعده فى بلوغ مراده ، وقد يكون قريبا منه أو فى معناه المثل الذى يقول: الغريق يتشبث بالقشة اذ مع ان القشة تتقاذفها الامواج من كل جهة وتتلاعب بها وتطيح بها يمنة ويسرة فان الذى يقع فى البحر وتحاصره المياه ويهدده الغرق يتمسك باى شيئ ولو كانت قشة بأمل ان تنجيه مما هو فيه .

هذه الامثال تعكس بوضوح حال الفريق البرهان الذى فعل كل مابوسعه حتى ارتكب خطيئة عمره التى لاتغتفر ووضع يده بيد الجزار المجرم بنيامين نتنياهو فى اوغندا قبل أشهر وكل ذلك سعيا منه بحسب تصريحاته الواضحة الى نيل رضا امريكا لترفع عقوباتها ، وقد قال اكثر من مرة ان الامور تمضى بشكل طيب فى هذا الاتجاه وان زيارته المرتقبة الى امريكا ستناقش مع المسؤولين فى واشنطون هذا الموضوع ، وهذا بالطبع بعد ان زار حمدوك امريكا وقال انه ناقش مع حكومتها الأمر وان القضية فى طريقها للحل ، ولم يحدث شيئ ، وتم دفع التعويضات المحكوم بها على السودان لصالح عوائل ضحايا المدمرة اس اس كول ولم يحدث شيء ، وفى 27 ابريل اعلن مكتب البرهان ان الرئيس تلقى اتصالا من الوزير بومبيو تناول ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، المساعدات الأمريكية للسودان في مجابهة جائحة كورونا ، موقف السودان من مشروع القرار المتوقع من مجلس الأمن الدولي ، بجانب التعاون الأمني بين البلدين ، كما تطرق الاتصال للفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها ، وبعد كل هذا الحراك وهذه الجهود المكثفة نقرأ عن اتصال هاتفى جرى مؤخرا بين الرئيس البرهان وولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان ، وفى الخبر ان الامير أكد سعي بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مشددا على ان السعودية ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف وانها حريصة على أمن واستقرار السودان لتحقيق تطلعات شعبه ، وعبر البرهان عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة وحرصها على أمن واستقرار السودان.

ماذا يمكن ان نقول فى هذا الأمر ؟ البرهان المغلوب على أمره وقد اعيته الحيل ذهب يبحث عن حل للمشكلة عند محمد.بن سلمان بعد ان طرق فى البداية ابواب نتنياهو وبمبيو ، ويبدو ان الشيطان الامريكى وربيبته اسرائيل قد لعبا ببرهان واخذا منه مايريدان دون ان يعطيانه جزء مما كان يحلم به وسبق لهم ان وعدوه به ، لكنه فشل هناك وسيفشل هنا وحاله حال ذالك المودر البفتح خشم البقرة املا منه انه سيجد ضالته فيه مع معرفته ان هذا مستبعد جدا ان لم يكن مستحيلا.