قضية خاشقجي تحاصر بن سلمان مجددا.. بقلم محمد.عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والدولة العظمى فى العالم تتهيأ للسباق الرئاسى ، والتنافس بين القطبين (الجمهورى والديموقراطى ) على أشده ، تعود قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى للواجهة مجددا ، والارتباك يعم البلاط فى الرياض أثر اتخاذ المتنافسين لقضية خاشقجى ميدانا للتنافس بينهما ومحاولة كل واحد منهما توظيفها لتسجيل نقاط على غريمه ، وما يزعج الرياض ان القطبين المتنافسين فى امريكا لايوليان اهتماما بها وما قد ينتج عن القضية من تفاعلات وانعكاسات سالبة ربما طالت مقربين من البلاط وعلى ارتباط مباشر بولى العهد مما قد يعزز فرص تجديد اتهامه بالتورط فى القضية ، ويعلم الامير وحاشيته ان الأمريكان – ديموقراطيهم وجمهوريهم لاينشدون عدالة ولايبحثون عن حقيقة ، وانما يسعون لتحقيق مكاسب انتخابية ولو على حساب القيم والأخلاق لذا فان محمد بن سلمان حاضر ليدفع للطرفين مقابل ان يسكتوا عنه وعن استمرار ابتزازهم له وهم لن يفعلوا.

وفى هذا الصدد نقرأ عن ضغوط بالكونغرس لرفع السرية عن تحقيقات اغتيال خاشقجي ، وفى الخبر ان الديمقراطيين في المجلس يعملون على تشريع جديد لإجبار إدارة ترامب على نشر نتائج سرية ، حول المدى الكامل لدور السعودية في القتل الوحشي لخاشقجي.

ويسعى خصوم ترامب الى توريطه فى صدور ما يعتبر أول اعتراف علني من الإدارة الأمريكية بتورط الحكومة السعودية فى القضية .

وكانت وكالة المخابرات المركزية خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول. لكن الامير أنكر تورطه ، فيما تجاهل ترامب هذه النتائج بشكل كامل.

ويعمل الديموقراطيون الان على تصعيد جهودهم، بحثًا عن تدابير إضافية لإرغام مدير الاستخبارات الوطنية ، على رفع السرية عن الوثيقة ، والتي ستسمح للكونغرس بنشرها على الملأ مما سيكشف أسماء جميع المتورطين .

وسبق للكونغرس أن نجح بإجبار إدارة أوباما على رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

وفي ديسمبر 2018، (بعد شهرين من وفاة خاشقجي) ، تلقى أعضاء مجلس الشيوخ إحاطة خاصة من وكالة المخابرات المركزية حول مقتله، وألقى العديد من الأعضاء باللوم على ولي العهد محمد بن سلمان. ثم صوت المجلس بالإجماع لإدانة دوره في المخطط. كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم سبعة جمهوريين، على إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال السيناتور ليندسي غراهام في ذلك الشهر: “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبارة عن كرة حطام، وأعتقد أنه متواطئ في قتل خاشقجي إلى أعلى مستوى ممكن”.