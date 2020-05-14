جنوب كردفان تخشى الانزلاق لحرب اهلية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مؤسف جدا هذا الذى وقع نهار الثلاثاء فى مدينة كادوقلى – حاضرة ولاية جنوب كردفان – اذ لعلع صوت الرصاص وتم استخدام اسلحة قيل انها ثقيلة ، والمعروف ان البلد بشكل عام تمر بتحولات كثيرة نتيجة لثورة ديسمبر التى ضحى فيها اهل السودان وبالذات الشباب بالغالى والنفيس من اجل الحرية والعدالة والكرامة وسيادة حكم القانون ، وفى الوقت الذى تسعى فيه الثورة لتحقيق اهدافها مازالت هناك مجموعة تعمل على عرقلة المسير واعاقة الثورة عن ان تمضى فى طريقها الذى اختطته.

الراجح عند الكثيرين ان هناك عملا ممنهجا ومدروسا يراد تنفيذه بدقه لتعطيل المسيرة نحو اكمال التحول الديموقراطى ، وهذه المشاكل التى تقع هنا وهناك بعض من خطط الاعداء حتى وإن استغلوا السذج ولم يطبقوها بانفسهم فهم فى الخفاء يديرون المؤامرة ويحركونها فتقع الفتنة العمياء وتسفك الدماء ويسقط الابرياء قتلى فى جنوب دارفور وكسلا وامس فى كادوقلى ولا ندرى أين ستكون المحطة القادمة .

من الواضح ان الفتن ترمى الى زعزعة الاستقرار والأمن وكسر هيبة الدولة وشيوع الفوضى وصولا الى إسقاط الحكومة الانتقالية لكن هذا الذى شهدته كادوقلى يعتبر جريمة لاتغتفر وينبغى ان يتم فيها التحقيق وتقديم الجناة للمساءلة ، وما يلزم ان يكون عليه الناس هو معارضة أى تفلتات أمنية أيا كان مصدرها ، وليس من المقبول باى شكل من الأشكال ان تقوم قوات نظامية بتصفية حساباتها مع مواطنين باستخدام الاسلحة الثقيلة والاعتداء عليهم فى الاسواق والشوارع ، وهذا الخطأ الكبير يجب ان يحسم بواسطة الدولة فورا فالامر لايحتمل التأخير مطلقا .

ان هذه التفلتات سواء فى كادوقلى أو غيرها ترجع بشكل اساسى الى غياب هيبة الدولة وهشاشة الاوضاع الأمنية التى يتحمل مسؤوليتها الوالى ومعه حكومة المركز ، وهذا الذى وقع هو نذر لحرب أهلية ولابد من التحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة هذا الموقف ، ولايمكن لهذا الوضع ان يستمر ويقتل المواطنون الابرياء بهذه الطريقة وتقول ان هناك حكومة فى هذا البلد.