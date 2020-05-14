شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن فيرس كورونا “قد لا يختفي قط”.
واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي، أن فيروس كورونا، قد يصبح متوطنا مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، محذرا من أي محاولة للتنبؤ بالوقت الذي سيستمر فيه انتشاره ودعا إلى بذل “جهود هائلة” لمكافحته، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
وقال: “من المهم أن نطرح هذا الكلام. هذا الفيروس قد يصبح مجرد فيروس آخر متوطن في مجتمعاتنا، قد لا يختفي هذا الفيروس أبداً”.
كما أضاف المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، “أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض. أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ. هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا يكون كذلك”.
وأوضح رايان، أنه “مع اللقاح قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحا، ويجب أن يكون فعالا للغاية، ويجب أن يكون متاحا للجميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر “قد لا يختفي أبدا”… منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.