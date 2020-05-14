جهود مكثفة لإحتواء الأزمة السياسية في البلاد

شهدت الخرطوم مساء أمس وصباح اليوم إتصالات مكثفة بين مختلف الأطراف السياسية لتطويق وإحتواء الأزمة التي نشبت مساء أمس بين المجلسين مجلس الوزراء والمجلس السيادي.

وكان المجلس السيادي قد أصدر تعميماً صحفياً أشار فيه إلى أن هنالك اجماعاً على إعفاء وزير الصحة من منصبه ثم عاد وسحب الخبر من حساباته في وسائل التواصل أعقبه بيان من مجلس الوزراء نفى ما جاء في بيان المجلس السيادي فاعاد المجلس السيادي نشر التعميم على مواقعه من جديد.

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وبحسب سونا أن عددا من أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقيادات قوي الحرية والتغيير وشخصيات وطنية مستقلة تجري إتصالات مكثفة بمختلف الأطراف لتطويق الأزمة والحد من مضاعفاتها والتوصل لتفاهمات تنزع عنها الفتيل.

واعرب وسيط، فضل حجب اسمه، في تصريح سونا عن ثقته بحس المسئولية السياسية والوطنية لدى كل الاطراف وقدرتهم على تجاوز هذه الخلافات حول تفاصيل يمكن ويجب التوافق عليها.

واضاف أن هذه الازمة تأتي على خلفية جائحة الكرونا التي تعطل مظاهر الحياة وتضع مزيدا من الضغوط على كاهل المواطنين الذين يعانون اصلا جراء الازمة الاقتصادية والصراعات القبلية الجهوية التي تنشر التوتر والمخاوف في البلاد مما يتطلب اعلاء حس المسئولية وتوحيد الجهود للعبور بالبلاد الي بر الامان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)