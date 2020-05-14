بعثة السودان بجنيف تخاطب منظمة الهجرة الدولية بشأن العالقين

خاطبت بعثة السودان الدائمة في جنيف منظمة الهجرة الدولية،لبحث سبل دعم المنظمه لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج لاسيما المرضى منهم وكبار السن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ،بحسب سونا اليوم أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة الكورونا عبر بعثاتها بالخارج

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

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في إطار جهود وزارة الخارجية لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا عبر بعثاتها المختلفة، والعمل على حشد الموارد الرسمية والشعبية.

تود وزارة الخارجية أن تفيد، بأن بعثة السودان الدائمة في جنيف قد خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، لاسيما المرضى منهم وكبار السن.

واضاف البيان أن البعثة على تواصلٍ مستمر مع منظمة الصحة العالمية لترصد مستجدات الوباء دولياً. وقد وقّع السودان على الرسالة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الآثار السالبة للتدابير الأحادية التي تتخذها بعض الدول لإجلاء بعض المقيمين فيها قسراً ، واثرها على جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا.

وإيماءً إلى الجهود الشعبية الرامية لحشد الموارد عبر الجاليات السودانية في شتى بقاع العالم، تود وزارة الخارجية أن تعبر عن جزيل شكرها للجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالالمبور، فقد بادرت هذه الجاليات بهمم عالية ونشاط جم في توفير كثير من المعينات الطبية اللازمة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا. وتعبيرًا عن عطاء لا ينقطع، فهي تعمل بجد ٍ لتوفير المزيد من المعينات العينية والنقدية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)