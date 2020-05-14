التاريخ: 14-مايو-2020
0 مشاهدة
خاطبت بعثة السودان الدائمة في جنيف منظمة الهجرة الدولية،لبحث سبل دعم المنظمه لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج لاسيما المرضى منهم وكبار السن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ،بحسب سونا اليوم أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة الكورونا عبر بعثاتها بالخارج
وفيما يلي تورد سونا نص البيان:
في إطار جهود وزارة الخارجية لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا عبر بعثاتها المختلفة، والعمل على حشد الموارد الرسمية والشعبية.
تود وزارة الخارجية أن تفيد، بأن بعثة السودان الدائمة في جنيف قد خاطبت منظمة الهجرة الدولية لبحث سبل دعم المنظمة لجهود الحكومة في إنهاء معاناة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، لاسيما المرضى منهم وكبار السن.
واضاف البيان أن البعثة على تواصلٍ مستمر مع منظمة الصحة العالمية لترصد مستجدات الوباء دولياً. وقد وقّع السودان على الرسالة الموجهة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الآثار السالبة للتدابير الأحادية التي تتخذها بعض الدول لإجلاء بعض المقيمين فيها قسراً ، واثرها على جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا.
وإيماءً إلى الجهود الشعبية الرامية لحشد الموارد عبر الجاليات السودانية في شتى بقاع العالم، تود وزارة الخارجية أن تعبر عن جزيل شكرها للجاليات السودانية في سويسرا وكندا وكوالالمبور، فقد بادرت هذه الجاليات بهمم عالية ونشاط جم في توفير كثير من المعينات الطبية اللازمة لدعم الجهود الوطنية لمجابهة جائحة كورونا. وتعبيرًا عن عطاء لا ينقطع، فهي تعمل بجد ٍ لتوفير المزيد من المعينات العينية والنقدية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة السودان بجنيف تخاطب منظمة الهجرة الدولية بشأن العالقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.