التاريخ: 14-مايو-2020
0 مشاهدة
أعلن وكيل الكهرباء مهندس خيري عبدالرحمن أحمد بشارة عن اكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازى وعودة التيار الكهربائي الي المنطقة بعد الإحتراق الكامل الذي شهدته المحطة، موكداً التزام قطاع الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بموجهات السيد وزير الطاقة والتعدين بالاسراع فى حل مشكلة محطة كهرباء العزازى حتى ينعم المواطن بخدمة التيار الكهربائي خلال هذا الشهر الكريم.
وثمن وكيل الكهرباء الجهود التي بذلت لإرجاع المحطة بعد الإحتراق الكامل وتأثر منطقة العزازي والقرى المجاورة لها بانقطاع التيار الكهربائي جراء الحريق فى محطة توزيع كهرباء منطقة العزازى وحرصهم على الانجاز.
واشاد سيادته فى تصريح “صحفي” بحسب سونا، بفرق العمل من المهندسين والفنين والعمال والاداريين وحرصهم على استمرارية العمل بنظام الورديات على مدار الـ24 ساعة ومساهمتهم فى أعمال الصيانه والتركيب لارجاع الخدمة للقرى.
وأكد حرصه علي تلبية طلب اهالي المنطقة بدعم مكتب للكهرباء فى المنطقة وتطوير اجراءآت الامان والسلامة والأمن بما يحقق تفادي تكرار مثل هذه الحادثة الفادحة وأبدي أسفه الشديد لمعاناة المواطنين بهذه القرى خلال فترة العمل بالمحطة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر إكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.