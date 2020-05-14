إكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازي

أعلن وكيل الكهرباء مهندس خيري عبدالرحمن أحمد بشارة عن اكتمال العمل بمحطة كهرباء العزازى وعودة التيار الكهربائي الي المنطقة بعد الإحتراق الكامل الذي شهدته المحطة، موكداً التزام قطاع الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بموجهات السيد وزير الطاقة والتعدين بالاسراع فى حل مشكلة محطة كهرباء العزازى حتى ينعم المواطن بخدمة التيار الكهربائي خلال هذا الشهر الكريم.

وثمن وكيل الكهرباء الجهود التي بذلت لإرجاع المحطة بعد الإحتراق الكامل وتأثر منطقة العزازي والقرى المجاورة لها بانقطاع التيار الكهربائي جراء الحريق فى محطة توزيع كهرباء منطقة العزازى وحرصهم على الانجاز.

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واشاد سيادته فى تصريح “صحفي” بحسب سونا، بفرق العمل من المهندسين والفنين والعمال والاداريين وحرصهم على استمرارية العمل بنظام الورديات على مدار الـ24 ساعة ومساهمتهم فى أعمال الصيانه والتركيب لارجاع الخدمة للقرى.

وأكد حرصه علي تلبية طلب اهالي المنطقة بدعم مكتب للكهرباء فى المنطقة وتطوير اجراءآت الامان والسلامة والأمن بما يحقق تفادي تكرار مثل هذه الحادثة الفادحة وأبدي أسفه الشديد لمعاناة المواطنين بهذه القرى خلال فترة العمل بالمحطة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)