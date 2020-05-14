الوقوف على امدادات مياه الشرب بمدينة كوستى

قام المهندس الحسن حامد الحسن مدير عام وزارة التخطيط العمرانى والبنى التحتية بولاية النيل الأبيض برفقة مدير عام المياه بالولاية قاما بزيارة تفقدية لبعض أحياء مدينة كوستى التى تاثرت بانقطاع الامداد المائى خلال الايام الماضية.

ووقف مدير عام التخطيط بحسب سونا، على حجم المعاناة التى يعانيها مواطنو المدينة فى الحصول على المياه ومن ثم وقف على سير العمل بالمحطة الرئيسية وعلى الاسباب الحقيقية التى ادت الى تدهور امدادات المياه فى احياء المدينة المختلفة وخاصة الاحياء الطرفية.

واستمع الى شرح واف من مدير مياه محلية كوستى الذى اوضح بان السبب الرئيس الذى ادى الى تدهور الامداد المائى يعود الى التذبذب فى الامداد الكهربائى الذى شهدته مدينة كوستى خلال الايام الماضية .

وقال: إن هناك جهودا بذلت واتصالات تمت مع الهيئة القومية للكهرباء لتوفير تيار كهربائى مستقر لينعم مواطن المدينة بامداد مائى جيد خلال هذا الشهر الكريم.

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من جانبه اشاد مدير عام البنى التحتية والمرافق العامة بالجهد الكبير المبذول من قبل العاملين لاعادة الامداد لوضعه الطبيعى.

و قال ان وزارته ستعمل على ازالة جميع العقبات التى تحول دون وصول المياه الى المواطن فى أحياء المدينة خاصة الطرفية منها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)