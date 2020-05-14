قام المهندس الحسن حامد الحسن مدير عام وزارة التخطيط العمرانى والبنى التحتية بولاية النيل الأبيض برفقة مدير عام المياه بالولاية قاما بزيارة تفقدية لبعض أحياء مدينة كوستى التى تاثرت بانقطاع الامداد المائى خلال الايام الماضية.
ووقف مدير عام التخطيط بحسب سونا، على حجم المعاناة التى يعانيها مواطنو المدينة فى الحصول على المياه ومن ثم وقف على سير العمل بالمحطة الرئيسية وعلى الاسباب الحقيقية التى ادت الى تدهور امدادات المياه فى احياء المدينة المختلفة وخاصة الاحياء الطرفية.
واستمع الى شرح واف من مدير مياه محلية كوستى الذى اوضح بان السبب الرئيس الذى ادى الى تدهور الامداد المائى يعود الى التذبذب فى الامداد الكهربائى الذى شهدته مدينة كوستى خلال الايام الماضية .
وقال: إن هناك جهودا بذلت واتصالات تمت مع الهيئة القومية للكهرباء لتوفير تيار كهربائى مستقر لينعم مواطن المدينة بامداد مائى جيد خلال هذا الشهر الكريم.
من جانبه اشاد مدير عام البنى التحتية والمرافق العامة بالجهد الكبير المبذول من قبل العاملين لاعادة الامداد لوضعه الطبيعى.
و قال ان وزارته ستعمل على ازالة جميع العقبات التى تحول دون وصول المياه الى المواطن فى أحياء المدينة خاصة الطرفية منها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الوقوف على امدادات مياه الشرب بمدينة كوستى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.