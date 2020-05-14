على أنغام الموسيقى.. ثنائي المريخ يخضعان لتدريبات عنيفة

خضع الثنائي المنضم حديثاً لنادي المريخ وليد حسن وريشموند انتوي مساء الأربعاء، لتدريبات عنيفة ومتنوعة بالشقة التي يقيمان فيها بالمنشية.

وبث الغاني ريشموند التدريبات بشكل مباشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بحسب صحيفة الصيحة، وسط متابعة مجموعة مقدرة من أنصار المريخ الذين أثنوا على جدية الثنائي والروح العالية التي يتمتعان بها إلى جانب العقلية الاحترافية والحرص في المحافظة على الجاهزية البدنية إبان فترة الحجر المنزلي وتوقف النشاط.

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وعلى أنغام الموسيقى، أخضع الظهير الأيمن والمهاجم نفسيهما لتدريبات متنوعة باستخدام العلامات والحديد، شملت تدريبات مرونة ورشاقة، بالإضافة إلى تدريبات مكثفة على تقوية العضلات استمرت لفترة طويلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)