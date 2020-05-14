أحداث كادقلي تودي بحياة نجم المنتخب الوطني للمصارعة

لقي المصارع السوداني الشهير ونجم منتخبنا الوطني للمصارعة أوباما مصرعه مساء أمس في الأحداث التي جرت بمدينة كادوقلي في جنوب كردفان. وبحسب صحيفة الصيحة، كان أوباما شارك في بطولة الجمهورية الأخيرة للمصارعة التي جرت بجنوب كردفان وتوج خلالها بالميدالية الذهبية.

وسيطرت موجة حزن كبيرة على محبي المصارعة ومتابعي المنشط بعدما تأكد مصرع النجم الدولي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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